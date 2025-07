Iran Terrorist Attack: ईरान की अदालत पर आतंकी हमला, ज़ाहेदान शहर गोलियों से दहला, 8 लोगों की मौत

Iran Terrorist Attack: ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक अदालत की बिल्डिंग पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है. सरकारी मीडिया के मुताबिक, इस हमले में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है.

यह घटना सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी ज़ाहेदान में हुई. बताया जा रहा है कि कुछ अनजान बंदूकधारियों ने अचानक वहां के न्यायपालिका केंद्र (अदालत) पर हमला कर दिया.

BREAKING: Terrorist attack reported in southeast Iran, at least 8 killed

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 26, 2025