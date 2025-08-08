Udhampur Horror: पति ने 10 लाख रूपए दहेज़ और कार के लिए पत्नी की बेरहमी से की पिटाई, पुलिस ने किया मामला दर्ज, उधमपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO
Credit-(X,@vani_mehrotra)

उधमपुर, जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है की पत्नी के साथ मारपीट पति ने 10 लाख रूपए दहेज़ और कार की मांग के इनकार करने पर की. मारपीट करनेवाला ये पति सैनिक है और इसका नाम आजम अली बताया जा रहा है.इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आरोपी पति को अपनी पत्नी को निर्दयता से मारते और उसे जबरदस्ती घर के गेट की ओर घसीटते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में महिला की चीख-पुकार और रोना साफ सुना जा सकता है, जबकि आरोपी लगातार उसे डांटते और पीटते नजर आ रहा है. इस हिंसा में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @vani_mehrotra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jalaun Shocker: विवाद में पत्नी को पति ने छत से फेंका, पिटाई के बाद दिया धक्का, महिला की हालत गंभीर, घटना का वीडियो आया सामने;VIDEO

पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट

दहेज प्रताड़ना की पहले भी हो चुकी थी शिकायत

पीड़िता के परिवार के मुताबिक़ आरोपी आजम अली लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित कर रहा था. जब महिला ने दहेज देने से इनकार किया, तो उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. परिवार की ओर से रेहंबल पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई.

आरोपी पति हुआ गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और पीड़िता का इलाज चल रहा है.

 