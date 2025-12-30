Sant Kabir Nagar Shocker: महिला पुलिस की बेटी के साथ दुष्कर्म, सौतेले पिता ने की हैवानियत से भरी हरकत, संत कबीर नगर में रिश्ते हुए शर्मसार

Minor girl raped in UP

Sant Kabir Nagar News: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर (Sant Kabir Nagar) जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है.यहां एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने अपने सौतेले पिता (Stepfather) पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया है. बताया गया कि घटना के बाद बच्ची काफी समय तक चुप रही और डर के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई.

हालांकि, स्कूल में उसके व्यवहार में बदलाव देखकर उसकी शिक्षिका (Teacher) को संदेह हुआ.ये भी पढ़े:UP Shocker: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, प्राथमिकी दर्ज

शिक्षक के सामने छलका दर्द

27 दिसंबर को जब शिक्षिका ने बच्ची से बार-बार कारण पूछा, तो उसने आखिरकार अपनी आपबीती साझा की. इसके बाद शिक्षिका ने तुरंत जिला प्रशासन (District Administration) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (Senior Police Officials) को मामले की जानकारी दी.

मां ने दर्ज कराई एफआईआर

निर्देश मिलने के बाद बच्ची की मां को सूचना दी गई, मां, जो उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) में कांस्टेबल (Constable) के पद पर कार्यरत हैं, ने कोतवाली क्षेत्र (Kotwali Area) में आरोपी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई, मां पहले से विवाहित थीं और हाल ही में आरोपी से दोबारा विवाह किया था,मां और बेटी आरोपी के साथ एक किराए के मकान (Rented House) में रह रही थीं. बच्ची एक निजी स्कूल (Private School) में कक्षा 5 की छात्रा है.

25 दिसंबर को हुआ कथित अपराध

सर्किल ऑफिसर अमित कुमार (Circle Officer Amit Kumar) के अनुसार, 25 दिसंबर (December 25) को बच्ची घर पर अकेली थी, इसी दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया. डर के कारण बच्ची ने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया.

पुलिस जांच और गिरफ्तारी

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच (Investigation) शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) नियमानुसार कराया गया और उसे काउंसलिंग (Counselling) के लिए भेजा.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी राज्य में इस तरह के मामलों में 1090 हेल्पलाइन (Women Helpline 1090) के जरिए शिकायतें सामने आई हैं. यह घटना एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा (Child Safety) पर गंभीर सवाल खड़े करती है.