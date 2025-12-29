VIDEO: कांकेर जिले में ईसाई घरों पर लोगों का हमला, जमकर की तोड़फोड़, पुलिस की मौजूदगी में मचाया उत्पात

Kanker News: देश में ईसाई लोगों (Christian People) के घरों पर हमले की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में आएं दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है. क्रिसमस के मौके पर भी कई जगहों पर तोड़फोड़ और उत्पात की घटनाएं सामने आई थी. अब ऐसी ही एक डरावनी घटना छत्तीसगढ़ के पुसागांव से सामने आई है. जहांपर करीब 10 ईसाई धर्म को माननेवाले लोगों के घरों पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया और घरों में जमकर तोड़फोड़ की.
लेकिन इस दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन इन्हें रोकने का पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
ईसाई लोगों के घरों पर हमला
छत्तीसगढ़ | कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांकेर से करीब 15 किलोमीटर दूर पुसागांव में धर्मांतरित लोगों के घरों में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की. बताया जा रहा है कि करीब 10 घरों में लाठी-डंडों से हमला कर नुकसान पहुंचाया गया. ग्रामीणों ने पहले… pic.twitter.com/R8I6hrPz1s
— Vistaar News (@VistaarNews) December 28, 2025
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, ग्रामीणों ने धर्मांतरित लोगों से मूल धर्म में वापसी (Return to Original Religion) को लेकर बातचीत के लिए बैठक बुलाई थी. लेकिन जब सहमति नहीं बन सकी, तो गुस्से में आकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ (Vandalism) शुरू कर दी.
पुलिस होने के बावजूद तोड़े घर
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल (Heavy Police Deployment) तैनात कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कानून-व्यवस्था (Law and Order) बनी रहे. हालांकि पुलिस की मौजूदगी में ही लोगों के घरों पर गांव के लोग हमला कर रहे है.
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
कांकेर जिले में इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. आमबेड़ा गांव (Ambeda Village) में एक धर्मांतरित महिला (Converted Woman) के घर को नुकसान पहुंचाया गया था.महिला का कहना था कि धर्म परिवर्तन के बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ, लेकिन वह धर्म वापसी (Reconversion) के लिए तैयार नहीं थी, जिससे विवाद बढ़ गया.
शव दफनाने को लेकर भड़का था विरोध
गौरतलब है कि 18 दिसंबर (18 December) को आमबेड़ा गांव में एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने (Burial Issue) को लेकर भारी विरोध हुआ था.इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प (Clash) भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. बाद में ग्रामीणों ने गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर सड़क जाम (Road Blockade) कर दिया था.
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी क्रिसमस के दौरान उत्पात
बता दे की छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) ही नहीं हिंदू संघटनों की ओर से मध्य प्रदेश के कई शहरों में और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में चर्चों के सामने प्रदर्शन किए गए तो कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ईसाईयों पर हमले की घटनाएं सामने आई है.