Mathura Road Accident: मथुरा में तेज रफ्तार कार सवार का कहर! रात में फूटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला, घायल महिला की हुई मौत: VIDEO

Representational Image | ANI

Mathura Road Accident: मथुरा में देर रात एक दिल को दहला देनेवाला हादसा सामने आया. यहां पर शराब के नशे में धुत कार चालक (Drunk Car Driver) ने सड़क किनारे सो रहे लोगों पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुईं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.घटना अशोक हॉस्पिटल (Ashok Hospital) के बाहर हुई, जहां रोज़ कमाने वाली महिलाएं दिन भर का सामान बेचकर सड़क किनारे सो रही थीं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार अनियंत्रित होकर सीधे महिलाओं पर चढ़ गई. एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी मौत (Death) हो गई. इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mathura Road Accident: उत्तर प्रदेश के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर दो बड़े हादसे, 6 लोगों की मौत

मथुरा में रोड एक्सीडेंट

लोगों में आक्रोश

हादसे के बाद राजस्थान नंबर की कार चला रहा आरोपी चालक मौके से फरार (Absconded) हो गया. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस (Kotwali Police) मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया. कार में मौजूद एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेकर इंटरोगेशन (Interrogation) जारी है.

पुलिस ने शुरू की तलाश

स्थानीय लोगों में इस हादसे को लेकर भारी रोष (Public Anger) है. पुलिस ने मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर दी है और फरार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है.