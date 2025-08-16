Jodhpur: पहले बच्ची और बहु को घर से निकाला बाहर, फिर सास ने छत से बरसाएं पत्थर, जोधपुर में बेरहम ससुराल वालों का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

जोधपुर, राजस्थान: सास बहु के विवाद और झगड़े के कई वीडियो सामने आते है. कभी सास बहु पर अत्याचार करती है तो कभी बहु सास पर अत्याचार करती है. अब जोधपुर के रोहट इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया.जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहांपर एक सास ने बहु और छोटी सी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया और गेट को लॉक लगा दिया, जब बहु गेट का लॉक तोड़ने लगी तो सास ऊपर छत से बहु को पत्थर मारने लगी और इस दौरान बहु जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रही है और इस दौरान बहु बेहोश हो जाती है और बच्ची काफी रोती है. ये घटना जोधपुर के पाली हिल के रोहट का बताया जा रहा है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बहु को छत से मारे पत्थर

राजस्थान के जोधपुर में महिला और मासूम बच्ची पर बर्बरता की हदें पार, सास ने बहु को पहले किया बेघर और फिर सिर पर मारे मोटे-मोटे पत्थर, बचाओ-बचाओ चिल्लाती रही बहु. महिला का पति मथुरादास माथुर अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट पद पर है कार्यरत l महिला व उसकी 2 वर्ष की बेटी को ससुराल पक्ष… pic.twitter.com/i0m67H2rN7 — Nedrick News (@nedricknews) August 16, 2025

क्या है पूरी घटना?

राजस्थान के पाली जिले के रोहट कस्बे में एक महिला और उसकी दो साल की मासूम बेटी को उनके ससुराल पक्ष ने घर से बाहर निकाल दिया.इतना ही नहीं, दरवाज़े पर ताला लगाकर उन्हें सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया.पीड़ित महिला अपनी बच्ची को लेकर मदद के लिए इधर-उधर देख रही थी, तभी एक महिला घर की छत पर चढ़ गई और ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर फेंकने लगी. इस दौरान मां और बेटी दोनों चीखते-चिल्लाते रहे.'बचाओ-बचाओ' की आवाज़ें गूंजती रहीं लेकिन आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए आगे नहीं आए.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मां-बेटी पर पत्थरों की बौछार होते हुए देखी जा सकती है. जिसने भी यह वीडियो देखा, वह सन्न रह गया. लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं

हालांकि वीडियो ने लोगों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और मीडिया चैनलों ने अभी इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है. फिर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे लेकर गहरी नाराज़गी जता रहे हैं.