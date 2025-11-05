VIDEO: झांसी में वेंडर की दादागिरी! महंगे खाने को लेकर हुआ विवाद, यात्री की बेल्ट से की जमकर पिटाई, अंडमान एक्सप्रेस का वीडियो आया सामने

Jhansi News: दो दिन पहले बीकानेर में चलती ट्रेन में एक अटेंडेंट ने सेना के जवान की हत्या कर दी थी. अब झांसी से ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों में नाराजगी फ़ैल गई है. यहां पर एक यात्री की वेंडर (Vendor) ने चलती ट्रेन में जमकर पिटाई. घटना झांसी (Jhansi) की है और ट्रेन अंडमान एक्सप्रेस (Andaman Express) की बताई जा रही है. ये विवाद यात्री और वेंडर के बीच में खाने के रेट को लेकर हुआ और इसके बाद वेंडर ने बेल्ट से इस यात्री की जमकर पिटाई कर दी.
जानकारी के मुताबिक़ ट्रेन झांसी से गुजर रही थी जब मध्य प्रदेश के बीना निवासी निहाल नामक यात्री को वेंडर ने बुरी तरह बेल्ट से पीट दिया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @SampadakExpress नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bikaner Shocker: चलती ट्रेन में सेना के जवान की अटेंडेंट ने की हत्या, विवाद के बाद चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, बीकानेर के पास साबरमती एक्सप्रेस की घटना
वेंडर ने की यात्री की पिटाई
झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ट्रेन में खाने की कीमत पर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि वेंडर ने यात्री को बेल्ट से बुरी तरह पीटा. यह घटना अंडमान एक्सप्रेस की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है.#jhansi #trainvendor #assault #passenger… pic.twitter.com/411daVme6s
— Sampadak Express (@SampadakExpress) November 5, 2025
खाने की थाली के रेट को लेकर हुआ था विवाद
जानकारी के मुताबिक़ यात्री (Passenger) निहाल अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे और उन्होंने एक शाकाहारी थाली मंगाई थी, वेंडर ने उनसे 130 रूपए मांगे, जबकि निहाल का कहना था कि रेलवे की तय दर 110 रूपए है. उन्होंने जब इसका विरोध किया, तो वेंडर नाराज होकर चला गया और इसके कुछ देर बाद आया. बताया जा रहा है की वेंडर के साथ और भी कुछ लोग थे. इसके बाद उसने यात्री से पैसे मांगे और धक्का देकर बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया.
पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत
बीना स्टेशन पहुंचने पर निहाल ने सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) से संपर्क किया. लेकिन उन्होंने बताया कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया. निहाल के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने कहा कि अगर केस दर्ज किया गया तो उन्हें ग्वालियर कोर्ट में पेशी देनी होगी, इसलिए मामला छोड़ देना ही बेहतर है.
रेलवे प्रशासन का बयान
झांसी रेल मंडल (Jhansi Railway Division) के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और जीआरपी को भी सूचित किया गया है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.