Firozpur Shocker: पिता की हैवानियत! अफेयर के शक में बेटी के हाथ बांधकर नहर में मां के सामने फेंका, वीडियो भी बनाया, फिरोजपुर की घटना आई सामने

फिरोजपुर, पंजाब: पंजाब (Punjab) के फिरोजपुर जिले (Firozpur District) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक पिता ने अपनी बेटी के हाथ बांधकर उसे नहर में फेक दिया. इस घटना में बेटी की मौत हो गई.इस वारदात का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा कर दिया. इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है.पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सुरजीत सिंह है, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, फिरोजपुर का रहने वाला है. उसे अपनी बेटी प्रीत कौर (17) के चरित्र पर संदेह था. इसी शक ने उसे हैवान बना दिया. वह अक्सर बेटी के साथ झगड़ा करता और उसे मारता-पीटता था.घटना 30 सितंबर की रात करीब 8:40 बजे की बताई जा रही है. सुरजीत सिंह अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर मोगा के पास एक नहर के पुल तक ले गया. वहां उसने स्कार्फ से बेटी के हाथ बांधे और फिर उसे नहर में धक्का दे दिया.

आरोपी का भतीजा साहिल चौहान, जो सतियावाला इलाके में रहता है, पीछे-पीछे पहुंचा था.उसी ने पूरी घटना पुलिस को बताई और शिकायत दर्ज करवाई. इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें बेटी रोती है, लेकिन ये उसको नहर में फेंक देता है. ये भी पढ़े:UP: बेटी की हत्या के मामले में दोषी पिता, सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा

खुद बनाई वीडियो बनाकर फैलाया

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पिता ने इस पूरे अपराध का वीडियो (Video) खुद मोबाइल से रिकॉर्ड किया. वीडियो में वह यह कहते हुए नजर आ रहा है कि उसकी बेटी 'उसकी बात नहीं मानती थी और परिवार की बदनामी कर रही थी.वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद पुलिस हरकत में आई.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस (Police) ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है.नहर में दो दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक लड़की का शव बरामद नहीं हुआ है.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.