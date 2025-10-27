Fatehpur Shocker: छत पर खेलते समय 5 साल का मासूम गिरा नीचे, पेट में घुसा आरपार सरिया, बच्चे की हालत नाजुक, फतेहपुर से आई दिल दहलानेवाली घटना सामने

A 5-year-old boy was stabbed in the stomach by a bar.(Photo Credits Twitter)

फतेहपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) जिले के रामनगर गांव से एक दिल दहलानेवाला हादसा सामने आया है. जहांपर छत पर खेलते समय एक पांच साल का बच्चा नीचे गिर गया और लोहे का सरिया उसके पेट के आरपार हो गया. इस घटना के बाद बच्चे के परिजन दहशत में आ गए. इस घटना के बाद इलाकें में अफरा तफरी मच गई. इसके बाद बच्चे के पेट से सरिया निकालने के लिए ग्राइंडर मशीन बुलाई गई और काफी मशक्कत के बाद सरिये को काटा गया और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर (Fatehpur) जिले के रामनगर गांव में यह बच्चा अपनी मौसी की शादी में शामिल होने आया था. घर में सभी रिश्तेदार शादी की तैयारियों में व्यस्त थे.उसी दौरान बच्चा खेलते-खेलते छत पर चला गया, और खेलते समय उसका संतुलन बिगड़ गया जिससे वह नीचे गिर पड़ा.नीचे निर्माणाधीन घर की लोहे की सरिया उसके पेट में जा घुसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

ग्राइंडर मशीन से काटनी पड़ी सरिया

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. बच्चे के शरीर में सरिया फंसी हुई थी, इसलिए उसे निकालने के लिए ग्राइंडर मशीन मंगवानी पड़ी. काफी मशक्कत के बाद सरिया को काटा गया और बच्चे को गंभीर हालत में नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे कानपुर के हॅलेट हॉस्पिटल रेफर किया.

बच्चे की हालत गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.बच्चे के पेट से आरपार निकली सरिया का दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए.डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चे की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, और वह मौत से जूझ रहा है. परिजन और स्थानीय लोग उसकी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं.