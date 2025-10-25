Hathras: सांप के काटने से 10 साल के बच्चे की हुई मौत, जिंदा करने के लिए चला 4 दिनों तक झाड फूंक, हाथरस में अंधविश्वास की घटना आई सामने; VIDEO

Credit-(X,@priyarajputlive)

Hathras News: आज भी ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास फल फुल रहा है. ऐसी ही एक हैरान करनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक बच्चे की सांप के काटने (Snake Bite) से मौत हो गई और बच्चे जिंदा करने के लिए 4 दिनों तक उसपर झाड फूंक चलती रही. इस घटना का वीडियो (Video) सामने आया है. जहांपर कुछ लोग बच्चे को पकड़कर है और कुछ लोग उसपर पेड़ की पत्तियों से मार रहे है. ये घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras) जिले के इटरनी गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक़ 10 साल का बच्चे को सांप ने काट लिया था और इसके बाद बच्चे के परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्चे को जिंदा करने के लिए की गई झाड फूंक

अंधविश्वास ने ले ली जान घटना यूपी के हाथरस की है, जहां 10 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया। परिजन तीन दिनों तक झाड़ फूंक कराते ही रह गए और आखिरकार बच्चे की मौत हो गई.

झाड़-फूंक और टोने-टोटके में बीते चार दिन

परिजनों ने मान लिया कि बच्चे को तांत्रिक विधियों से दोबारा जिंदा किया जा सकता है. उन्होंने गांव के कुछ झाड़-फूंक करने वाले तांत्रिकों को बुलाया. बच्चे के शरीर को नीम की पत्तियों और उपलों के बीच दबाकर रखा गया.इस दौरान तांत्रिक लगातार मंत्रोच्चारण और झाड़-फूंक करते रहे. यहां तक कि बच्चे के पैरों पर पेड़ की डाल से वार कर उसकी 'जान लौटाने' की कोशिश की गई.

बच्चे का नहीं किया था अंतिम संस्कार

बच्चे की मौत 20 अक्टूबर की रात को हुई थी, लेकिन परिजनों ने शव को चार दिन तक घर में ही रखा. इस दौरान उन्होंने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया. गांव के कई लोग भी इस घटना के साक्षी बने और चमत्कार की उम्मीद में जुटे रहे.चार दिन बीत जाने के बाद, जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो परिवार ने आखिरकार पुलिस (Police) को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.