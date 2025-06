Faridabad Shocker: पिता ने 4 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या, पांचों की हुई मौत, फरीदाबाद की भयावह घटना से परिसर में फैला मातम

Indian Railways News

फरीदाबाद, हरियाणा: दिल्ली-एनसीआर के फरीदाबाद में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक पिता ने घरेलू कलह के चलते अपने चार मासूम बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम मनोज महतो था, जो बिहार का मूल निवासी था. उसका अपनी पत्नी प्रियाशी के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था. घटना वाले दिन भी किसी मामूली बात पर दोनों में बहस हुई थी.

इसके बाद मनोज ने बच्चों को बाहर घुमाने के बहाने घर से बाहर निकाला और फिर सभी को लेकर रेल की पटरियों की ओर चल पड़ा.ये भी पढ़े:Noida Suicide Case: नोएडा में मां-बेटे ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर की आत्महत्या की कोशिश, बेटा दिल्ली रेफर

दौड़ती ट्रेन के आगे लगाई छलांग

मनोज महतो अपने चार बच्चों 10 साल के पवन 9 साल के करु, पांच साल के मुरली और 3 साल के छोटू को साथ लेकर रेलवे ट्रैक पर गया. दो बच्चों को उसने कंधे पर उठाया हुआ था और दो बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे. जैसे ही ट्रेन करीब आई, उसने बच्चों समेत रेल ट्रैक पर छलांग लगा दी. लोको पायलट ने कई बार हॉर्न भी बजाया, लेकिन मनोज ट्रैक से नहीं हटा. पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने प्राथमिक जांच में पुष्टि की कि आत्महत्या का कारण पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव था.

इलाके में पसरा मातम

इस घटना के बाद फरीदाबाद और दिल्ली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं. मासूम बच्चों के साथ इस तरह के कदम ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

