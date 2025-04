US Tariff Hits India, Impact And Strategy: ट्रंप ने भारत पर लगाया 26% अमेरिकी टैरिफ, जानें कौन से उद्योग होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

US Tariff Shock! India's Strategy for Economic Balance: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में एक नया मोड़ देते हुए 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ' लागू करने की घोषणा कर दी है. इस निर्णय को अमेरिका के लिए 'मुक्ति दिवस' करार देते हुए ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया है. यह फैसला भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है.

अपने संबोधन में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिका दौरे का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत अमेरिका से 52% टैरिफ वसूलता है, इसलिए अमेरिका भी आधे, यानी 26% टैरिफ वसूलेगा.

इस नई नीति का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा. विश्लेषकों का मानना है कि भारत के कपड़ा, परिधान, और आभूषण (ज्वेलरी) सेक्टर को सबसे ज्यादा झटका लगेगा. भारत से अमेरिका को 36 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 28% है, जो अब संकट में आ सकती है.

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इस टैरिफ नीति से प्रभावित हो सकते हैं. अमेरिका भारतीय मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, और दवा उद्योग के बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. बढ़ते टैरिफ के कारण इन क्षेत्रों में अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है.

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकसित हो रही है और सरकार नए व्यापार मार्गों (यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया) पर काम कर रही है, जिससे इस झटके का असर कम किया जा सकता है. SBI की रिपोर्ट के अनुसार, इससे भारत के कुल निर्यात में 3-3.5% तक की गिरावट हो सकती है, लेकिन निर्माण और सेवा क्षेत्रों में विस्तार से नुकसान की भरपाई संभव होगी.

JUST IN: Trump pulls out his Reciprocal Tariff chart to explain how his new tariffs will be imposed on each country.

The announcement came on the highly anticipated Liberation Day.

Trump said he is going easy on countries by issuing discounted reciprocal tariffs.

China: 34%… pic.twitter.com/QoZSdw0yru

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 2, 2025