Gorakhpur Road Accident: गोरखपुर में ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहे बाइक सवारों को कार ने उड़ाया, 2 लोग कई फीट हवा में उछले, हादसे में 4 की मौत (Watch Video)

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश: शनिवार को गोरखपुर-वाराणसी नेशनल हाईवे पर हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने चार परिवारों की खुशियां एक झटके में छीन लीं. अपने गांव गरथौली टोला, सिधुआपार लौटते समय बाइक सवार चार युवक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए, जिसमें सभी की दर्दनाक मौत हो गई. इस एक्सीडेंट का एक वीडियो सामने आया है, जो काफी भयावह है. इस वीडियो में देख सकते है कि एक एक साइड पर एक ट्रैक्टर जा रहा होता है और एक बाइक पर ये चार दोस्त आ रहे होते है और इसी दौरान ये बाइक से ट्रैक्टर को ओवरटेक करते है और सामने से तेज रफ्तार कार से इनकी टक्कर हो जाती है. जिसके कारण बाइक पर बैठे दो युवक कई फीट ऊपर उछल जाते है और दो युवक कार के साथ कई दूर तक घसीटते हुए जाते है.

बताया जा रहा है की इस हादसे में चारों की मौत हो गई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ravipandey2643 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: गोरखपुर में हाईटेंशन तार बाइक पर गिरा, जिंदा जले पिता और दो मासूम, देखनेवालों की निकल गई चीखें, वीडियो आया सामने

गोरखपुर में एक्सीडेंट

#WATCH : Horrible road accident from Gorakhpur, UP

High speed car hits bike riders,

May 31, 2025