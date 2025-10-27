हमीरपुर: गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, एंबुलेंस ड्राइवर ने मदद करने से किया इनकार; परिजन 3 KM दलदल भरे रास्ते से बैलगाड़ी पर लेकर अस्पताल पहुंचे: VIDEO

(Photo Credits Twitter)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को एंबुलेंस ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाने से साफ इनकार कर दिया. ड्राइवर ने दलदल भरे रास्ते का हवाला देते हुए मदद करने से मना कर दिया, जिससे महिला की स्थिति और गंभीर हो गई.

मजबूर परिजनों ने कोई विकल्प न देखकर महिला को बैलगाड़ी पर लिटाया और लगभग 3 किलोमीटर कीचड़ भरे कच्चे रास्ते को पार कर सरकारी अस्पताल तक पहुँचाया. इस दौरान महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन परिजनों ने हिम्मत नहीं हारी. महिला को बैलगाड़ी पर ले जाते समय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में बैलगाड़ी कीचड़ में फंसती और धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिख रही है. यह भी पढ़े: Pune News: पुणे के इंदापूर में गर्भवती महिला का क्षत-विक्षत शव ब्रिज के नीचे से बरामद; पुलिस को हत्या की आशंका

गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से पहुंचाया गया अस्पताल

गर्भवती रेशमा बैलगाड़ी पर लेटकर दलदल भरे रास्ते में 3 KM सफर करके सरकारी अस्पताल पहुंच पाई। ऐसे रास्ते पर एंबुलेंस ड्राइवर ने आने से मना कर दिया था। 📍जिला हमीरपुर, यूपीpic.twitter.com/QqHOQOb7A1 — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) October 27, 2025

वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और यूपी स्वास्थ्य विभाग पर ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा की नाकामी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.