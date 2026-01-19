Haldi Ceremony Turns Hazardous in Kalyan: कल्याण में हल्दी का जश्न मातम में बदला, फूड पॉइजनिंग से दुल्हन समेत 125 बीमार, शादी स्थगित

Haldi Ceremony Turns Hazardous in Kalyan: महाराष्ट्र के कल्याण में एक विवाह समारोह की खुशियां उस समय चिंता में बदल गईं, जब रविवार रात आयोजित 'हल्दी' कार्यक्रम में जहरीला भोजन (Food Poisoning) खाने से दुल्हन समेत लगभग 125 लोग बीमार पड़ गए. यह घटना खड़कपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हुई. भोजन करने के कुछ ही घंटों बाद मेहमानों को मतली, उल्टी और पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

दुल्हन की हालत गंभीर, शादी स्थगित

इस दुखद घटना का सबसे बुरा असर दुल्हन पर पड़ा. परिजनों के अनुसार, दुल्हन को इतनी गंभीर कमजोरी और डिहाइड्रेशन हुआ कि वह चलने-फिरने की स्थिति में भी नहीं रही. दुल्हन के साथ-साथ परिवार के कई करीबी सदस्य भी अस्पताल में भर्ती हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, रविवार को होने वाले विवाह समारोह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है. परिवार को इस अचानक आए संकट के कारण वेन्यू और कैटरिंग के मद में करीब ₹10 से ₹12 लाख का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Karnataka Food Poisoning’: कर्नाटक में ‘फूड पॉइजनिंग’ के कारण 80 से अधिक स्कूली बच्चे अस्पताल में भर्ती

पुलिस की कार्रवाई और कैटरर पर जांच

खड़कपाड़ा पुलिस ने इस मामले में औपचारिक जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, समारोह में भोजन की आपूर्ति अहमदाबाद स्थित एक कैटरर द्वारा की गई थी. पुलिस ने कैटरिंग टीम को पूछताछ के लिए तलब किया है और कार्यक्रम स्थल से भोजन के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं.

कल्याण जोन-3 के पुलिस उपायुक्त (DCP) अतुल जेंडे ने पुष्टि की कि लगभग 125 लोग प्रभावित हुए थे. उन्होंने बताया, "ज्यादातर लोगों को समय पर इलाज मिलने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उनकी स्थिति अब स्थिर है. हम फूड लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि संबंधित दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सके."

अफरा-तफरी का माहौल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात के भोजन के बाद जैसे ही मेहमान अपने घरों के लिए रवाना हुए, अंबरनाथ और मुरबाड पहुंचने तक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. जो मेहमान समारोह स्थल पर ही थे, उन्हें वहीं प्राथमिक उपचार और सलाइन (Saline) दिया गया. स्थानीय निवासियों और रिश्तेदारों ने मिलकर बीमारों को पास के निजी क्लीनिकों तक पहुंचाया.

बचाव और सावधानी के सुझाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि शादी-ब्याह जैसे बड़े आयोजनों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. बासी भोजन या दूषित पानी बड़े पैमाने पर संक्रमण का कारण बन सकता है. प्रशासन ने भी आयोजकों से केवल लाइसेंस प्राप्त और विश्वसनीय कैटरर्स की सेवाएं लेने की अपील की है.