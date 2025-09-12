Karnataka Food Poisoning': कर्नाटक में 'फूड पॉइजनिंग' के कारण 80 से अधिक स्कूली बच्चे अस्पताल में भर्ती

विजयनगर, 12 सितंबर : कर्नाटक के बेलगावी और विजयनगर जिलों में शुक्रवार को कथित तौर पर विषाक्त भोजन खाने के कारण 80 से अधिक स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. बेलगावी जिले के हिरेकोडी गांव स्थित सरकारी मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में रहने वाले लगभग 60 छात्रों को छात्रावास में नाश्ता करने के बाद अचानक बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्चों ने पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी. उन्हें तुरंत चिक्कोडी कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूत्रों ने पुष्टि की है कि सभी छात्र खतरे से बाहर हैं.

कांग्रेस विधान पार्षद प्रकाश हुक्केरी ने अस्पताल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. स्वास्थ्य और स्कूल अधिकारियों को अभी तक फ़ूड पॉइजनिंग के सही कारण का पता नहीं चल पाया है. उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के विजयनगर जिले के हरपनहल्ली तालुका के ई. बेविनाहल्ली गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय से एक और घटना की सूचना मिली है. अधिकारियों के अनुसार, स्कूल में गर्म खाना खाने के बाद 25 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए. कुछ बच्चों को खाना खाते समय उल्टी हुई और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. निवासियों ने आरोप लगाया कि खाने में छिपकली गिर गई थी, जिस पर रसोइयों का ध्यान नहीं गया, जिससे यह हादसा हुआ. यह भी पढ़ें : प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी: नीति सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पटाखों पर बैन पैन-इंडिया स्तर पर लगे

विभिन्न लक्षणों से पीड़ित कई बच्चों को हरपनहल्ली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. ज्यादातर बच्चे ठीक हो गए थे. डॉक्टरों ने बताया कि किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण नहीं दिखे और सभी खतरे से बाहर हैं. आगे की जांच जारी है. इससे पहले 18 मार्च को मैसूर के मालवल्ली स्थित टी. कागेपुरा में होली उत्सव के लिए तैयार किया गया खाना खाने से दो लोगों की मौत हो गई थी और 40 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे. बीमार पड़े छात्रों में 22 मेघालय के थे, जिनमें से दो की मौत हो गई थी. छात्रों ने गांव में होली के भोज के लिए तैयार किया खाना खाया था. छात्रों के अलावा 60 लोग भी फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़ गए थे. मरीजों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की थी. अधिकारियों ने घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है