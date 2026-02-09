Mumbai-MMR Coolest Day Tomorrow: मुंबई और आसपास के जिलों में मंगलवार को पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, फरवरी का सबसे कम तापमान रहने का अनुमान

MMR Coolest

Mumbai-MMR Coolest Day Tomorrow: मुंबई और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों (MMR) के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम विभाग (IMD) और ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, कल यानी मंगलवार को मुंबई (Mumbai Weather) और एमएमआर में फरवरी 2026 का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया जा सकता है. पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी के बाद, अचानक हो रहे इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने की उम्मीद है.

विभिन्न क्षेत्रों में तापमान का अनुमान

कल मुंबई के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 19°C से 20°C के नीचे जाने की संभावना है. हालांकि, उपनगरों और आंतरिक क्षेत्रों में ठंड का असर अधिक गहरा होगा. तापमान का अनुमानित विवरण इस प्रकार है. यह भी पढ़े: Mumbai Weather Update 15th December 2025: मुंबई में धूप के साथ ठंड, लेकिन हवा खराब—जानें आज का मौसम अपडेट

मुंबई शहर: 19°C - 20°C के नीचे.

ठाणे: 18°C - 19°C.

नवी मुंबई: 18°C.

कल्याण और आंतरिक क्षेत्र: 17°C - 18°C.

ठंड बढ़ने का मुख्य कारण

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के सक्रिय होने के कारण कोंकण तट और मुंबई के तापमान में यह गिरावट देखी जा रही है. फरवरी के महीने में आमतौर पर गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार का स्पेल मुंबईकरों को सर्दी का एक और दौर महसूस कराएगा.

स्वास्थ्य और सावधानी

तापमान में अचानक आए इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. विशेष रूप से कल्याण और कल्याण के आंतरिक क्षेत्रों में, जहां पारा 17°C तक जा सकता है, सुबह और देर रात के समय गर्म कपड़ों का उपयोग करना बेहतर होगा.