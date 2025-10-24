VIDEO: न्याय मांगने गई महिला को पुलिस स्टेशन में कर्मचारियों ने पीटा, बाहर आकर रोते हुए लगाया आरोप, गोरखपुर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश: पुलिस (Police) का कई बार अमानवीय चेहरा सामने आता है. आम लोगों को अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन लेकर जाने में भी डर लगने लगा है. ऐसे ही एक बार ओर उत्तर प्रदेश की पुलिस की बेरहमी सामने आई है. गोरखपुर (Gorakhpur) के थाना बांसगांव में एक महिला जो की पुलिस स्टेशन में न्याय की उम्मीद लेकर आई थी. उसके साथ पुलिस कर्मियों ने जमकर मारपीट की. महिला ने बाहर आकर पुलिस कर्मियों और दरोगा पर आरोप लगाया. इस दौरान एक शख्स ने जब मोबाइल शुरू करके दरोगा से मारपीट को लेकर सवाल किए तो उन्होंने इनकार कर दिया और महिला भी रोते हुए पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाती रही.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: पुलिस हुई बेलगाम! कार ड्राइवर के साथ की बाल पकड़कर मारपीट, गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हुई करतूत, आगरा का वीडियो आया सामने

पुलिस स्टेशन में महिला के साथ मारपीट

Uttar Pradesh के Gorakhpur में Police ने न्याय मांगने गई महिला को पीटा. थाने पर शिकायत लेकर न्याय मांगने गई महिला को Police ने बाल पकड़कर घसीटकर रूम में बंद कर पीटा. Uttar Pradesh के CM के गृहजनपद गोरखपुर के थाना बांसगांव का मामला... #UttarPradesh #Gorakhpur #UPPolice… pic.twitter.com/SWTMgjYb60 — Nedrick News (@nedricknews) October 24, 2025

न्याय की उम्मीद टूटी

मामले के अनुसार, महिला किसी मामले में न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों उसकी बात सुनने के बजाय उसके साथ मारपीट कर दी. महिला ने बाहर आकर बताया कि पुलिसवालों ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो (Video) बनाने पर वीडियो भी डिलीट कर दिया.

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. महिला रोते हुए पुलिस पर आरोप लगा रही है, जबकि जब एक शख्स ने दरोगा से सवाल पूछा, तो उन्होंने मारपीट से इनकार कर दिया.इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज़गी है.