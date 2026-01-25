Gold Rate Today, January 25, 2026: कीमतों में उछाल के बाद सोना खरीदना हुआ मुश्किल! जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में 22K-24K गोल्ड किस रेट में बिक रहा है

Gold Rate Today, January 25, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में रविवार, 25 जनवरी 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू बाजार में सोना अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर के करीब बना हुआ है. वर्तमान में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है. रविवार को बाजार बंद रहने के कारण कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और शनिवार के स्तर ही बरकरार रहे.
प्रमुख शहरों में सोने का भाव (22K और 24K)
देश के विभिन्न महानगरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय टैक्स और चुंगी (Octroi) है.
|शहर
|22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली (NCR)
|INR 1,47,050
|INR 1,60,410
|मुंबई
|INR 1,46,900
|INR 1,60,260
|चेन्नई
|INR 1,47,500
|INR 1,59,490
|कोलकाता
|INR 1,46,900
|INR 1,60,260
|बेंगलुरु
|INR 1,46,900
|INR 1,60,260
|अहमदाबाद
|INR 1,46,950
|INR 1,60,310
|जयपुर
|INR 1,46,950
|INR 1,60,310
|लखनऊ
|INR 1,47,050
|INR 1,60,410
चांदी की कीमतों का हाल
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है. आज भारत में चांदी का भाव 3,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और 3,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहा. औद्योगिक मांग और सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की बढ़ती चमक ने इसकी कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है.
कीमतों में तेजी के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी और यूरोप में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया है. अमेरिकी प्रशासन की व्यापार नीतियों और टैरिफ की धमकियों के कारण वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है. ऐसे समय में निवेशक सोने को एक 'सेफ हेवन' (सुरक्षित निवेश) के रूप में देख रहे हैं.
क्षेत्रीय बाजार का रुझान
डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली-एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में कीमतें देश में सबसे अधिक बनी हुई हैं. वहीं दक्षिण भारतीय बाजारों, विशेषकर चेन्नई में 22 कैरेट आभूषण वाले सोने की मांग सबसे अधिक है. शादियों के सीजन की शुरुआत के कारण ऊंचे भावों के बावजूद रिटेल ग्राहकों की चहल-पहल बाजारों में बनी हुई है.