Jalna Shocker: आवारा कुत्तों का आतंक! 4 साल की बच्ची पर किया हमला, मासूम की हुई दर्दनाक मौत, महाराष्ट्र के जालना की घटना से सदमे में परिजन

(Photo Credits Twitter)

जालना, महाराष्ट्र: आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के हमले लगातार लोगों पर बढ़ रहे है और छोटे बच्चों पर ये हमले हो रहे है. अब ऐसी ही एक दिल दहलानेवाली घटना महाराष्ट्र (Maharashtra) के जालना (Jalna) से सामने आई है. जहांपर कुत्तों के हमले में 4 साल की बच्ची की मौत हो गई.अंबद चौफुली इलाके में चार साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.जानकारी के अनुसार, परी सुबह अपने घर से बाहर निकली थी, तभी अचानक कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला (Attack) कर दिया. बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

इस घटना के बाद और मासूम की इस तरह से मौत के बाद उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बच्ची के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत जलना पुलिस स्टेशन को जानकारी दी. पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की. अधिकारियों ने पुष्टि की कि मृतक बच्ची के शरीर पर कुत्तों के काटने के निशान थे, जो मौत का संभावित कारण हैं.

शव का पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई

बच्ची के शव को सरकारी हॉस्पिटल (Hospital) में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के सटीक कारण का पता लगाया जा सके.अधिकारियों ने कहा कि अंतिम कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घोषित किया जाएगा.इस घटना ने इलाके के निवासियों में डर पैदा कर दिया है. लोग नगरपालिका से आवारा कुत्तों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें.