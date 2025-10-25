Kolhapur: मेले का जायंट व्हील अचानक उंचाई पर लटका, 18 लोगों की जान पर आई आफत, क्रेन की मदद से उतारा नीचे, VIDEO आया सामने

Credit-(Pixabay)

कोल्हापुर, महाराष्ट्र: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), गुजरात (Gujarat) और भी कई शहरों से झूले के कारण हादसे की घटनाएं सामने आई है. ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर जिले (Kolhapur) के कागल से सामने आई है. जहांपर मेले में लगे एक जायंट व्हील हवा में लटक गया. जायंट व्हील में खराबी आने के कारण ये उंचाई पर ही लटक गया और इसके बाद इस झूले में मौजूद लोगों में दहशत फ़ैल गई और लोग काफी घबराने लगे. इस झूले में बड़ों के साथ-साथ छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे. इस दौरान नीचे मौजूद लोग भी समझ नहीं पा रहे थे की आखिर हुआ क्या है? काफी देर बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर @ABPNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chhattisgarh: मोटर खराब होने के कारण अचानक हवा में लटका झूला, लोगों में मची दहशत, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का वीडियो आया सामने; VIDEO

मेले में जायंट व्हील हवा में लटका

फायर ब्रिगेड की टीम ने किया लोगों को रेस्क्यू

घटना की जानकारी मिलते ही कागल पुलिस तुरंत मेले में पहुंची. वहीं, कोल्हापुर मनपा की फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) और रेस्क्यू टीम को भी मौके पर भेजा गया. प्रशासन ने झूले में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और क्रेन की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. दिवाली की छुट्टियों के कारण मेले में इस दिन असामान्य भीड़ थी. कई परिवार अपने बच्चों के साथ मौज-मस्ती के लिए पहुंचे थे. झूले में बैठे लोग जैसे ही ऊपर पहुंचे, अचानक झूला रुक गया और वहीं अटक गया. इस वजह से बच्चों के रोने और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ों से पूरा मेला गूंज उठा.

नीचे आने पर लोगों ने ली राहत की सांस

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है. वीडियो में झूले में फंसे लोग ऊपर से मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जब सभी लोग नीचे उतरे तो प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली. गनीमत रही की इस दौरान किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई.