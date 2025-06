Bhojpur Toll Plaza Video: गाजियाबाद में भोजपुर टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना

Bhojpur Toll Plaza Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर स्थित भोजपुर टोल प्लाजा पर बीती रात कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. जानकारी के अनुसार, टोल शुल्क को लेकर कार सवार कुछ दबंगों और कर्मचारियों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. हमलावरों ने दो कर्मचारियों को थप्पड़ मारे और उनके साथ बदसलूकी की.

घटना के बाद टोल कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावरों को कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: Hapur Toll Plaza Video: हापुड़ के टोल प्लाजा पर मारपीट! महिला ने कैबिन में घुसकर कर्मचारी का गला दबाया और मारे कई थप्पड़, घटना का वीडियो आया सामने

VIDEO | Ghaziabad, Uttar Pradesh: A group of men thrashed toll plaza workers at Bhojpur toll plaza late last night. The incident was caught on CCTV.

