Dharashiv Shocker: कुएं से मोटर निकालने के दौरान हुआ बड़ा हादसा! पिता और बेटे समेत 4 लोगों की शॉक लगकर मौत, धाराशिव जिले के गांव में फैला मातम

Dharashiv News: महाराष्ट्र के धाराशिव (Dharashiv) जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. तुलजापुर तालुका (Tuljapur Taluka) के केशेगांव शिवार (Keshegaon Shivar) में कुएं से पानी की मोटर निकालते समय करंट (Electric Shock) लगने से पिता-पुत्र सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर (Shock and Mourning) फैल गई है.मिली जानकारी के अनुसार, खेत में लगे बोरवेल (Borewell) की मरम्मत के लिए कुएं में लगी सबमर्सिबल मोटर (Submersible Motor) को क्रेन (Crane) की मदद से बाहर निकाला जा रहा था.

इसी दौरान क्रेन का संपर्क महावितरण (MSEDCL Power Line) की हाई-वोल्टेज बिजली तार से हो गया. ये भी पढ़े:Maharashtra: सोलापुर में महिला ने दो बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई, तीनों की मौत

नीचे उतरा बिजली का प्रवाह, चारों की गई जान

क्रेन के संपर्क में आते ही तेज बिजली का प्रवाह (High Voltage Current) नीचे की ओर फैल गया. अचानक लगे जोरदार करंट की चपेट में आकर चारों लोग गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

मृतकों की पहचान

इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनमें किसान नागनाथ काशिनाथ साखरे ,उनका पुत्र रामलिंग नागनाथ साखरे,मजदूर काशिम फुलारी और

मजदूर रत्न काशिम फुलारी शामिल हैं.

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच (Investigation) की जा रही है.

पूरे जिले में शोक का माहौल

एक ही हादसे में चार लोगों की मौत से पूरे गांव में गहरा दुख (Public Grief) है. ग्रामीणों ने बिजली विभाग और सुरक्षा इंतजामों (Safety Measures) को लेकर सवाल भी उठाए हैं.