Solapur Flood: सोलापुर में बाढ़ का कहर! पूर्व मंत्री तानाजी सावंत के बंगले में घुसा पानी, ट्रैक्टर और दो फॉर्च्युनर कार भी डूबी, VIDEO आया सामने

Solapur Flood: महाराष्ट्र (Maharashtra) में भारी बारिश के कारण काफी जिले प्रभावित हुए है. सोलापुर (Solapur) में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में है. पूर्व मंत्री तानाजी सावंत (Former Minister Tanaji Sawant) के गांव के बंगले में भी पानी घुस गया है.माढा तहसील के वाकाव गांव में पूर्व मंत्री तानाजी सावंत का बंगला बाढ़ के पानी में डूब गया. सामने आए वीडियो में उनके घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर और दो टोयोटा फॉर्च्युनर गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं.बाढ़ के पानी में फंसे सावंत परिवार के सदस्यों को नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.
कुछ लोग बंगले की छत पर शरण लिए हुए थे, जिन्हें भी नाव के जरिए सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
पूर्व मंत्री के घर बारिश का पानी घुसा
सोलापुरातल्या माढ्यात पावसामुळे भीषण परिस्थिती, सावंतांचा बंगला पाण्याखाली#LokmatNews #MaharashtraNews #MarathiNews #SolapurNews #Rainfloods pic.twitter.com/wXOPW8i6fj
— Lokmat (@lokmat) September 23, 2025
सोलापुर जिले में भारी तबाही
लगातार बारिश (Heavy Rain) के कारण सोलापुर जिले (Solapur District) में करीब 2 लाख हेक्टर खेती को नुकसान हुआ है. इस आपदा से लगभग 2 लाख 22 हजार किसान प्रभावित हुए हैं.भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में 11 तहसील के 729 गांव आ गए हैं. कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं.वहीं, सीना नदी में आए महापूर के चलते सोलापुर–विजयपुर हाईवे बंद होने की आशंका जताई जा रही है.
इस विपदा के कारण 6 लोगों की मौत
जिलाधिकारी के अनुसार, इस महीने प्राकृतिक आपदा से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्यभर में हो रही भीषण बारिश (Heavy Rain) से हजारों गांव पानी में डूब गए हैं और हालात गंभीर बने हुए हैं.