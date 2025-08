Bengaluru Liver transplant: पहली बार बेंगलुरु में लीवर ट्रांसपोर्ट मेट्रो ट्रेन से किया गया, व्हाइटफील्ड से राजराजेश्वरी नगर पहुंचाया गया ऑर्गन; VIDEO

Bengaluru Liver transplant: बेंगलुरु में एक लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया गया. बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो के माध्यम से पहली बार एक मानव लीवर को सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट किया गया. यह घटना अंग प्रत्यारोपण के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गई है.जानकारी के मुताबिक़ रात 8:38 बजे वैदेही हॉस्पिटल से लीवर को एंबुलेंस द्वारा व्हाइटफील्ड मेट्रो स्टेशन लाया गया. एक डॉक्टर और सात मेडिकल स्टाफ इस प्रक्रिया में शामिल थे.बेंगलुरु में ये पहली बार हुआ, जब लीवर को मेट्रो की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया.

मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो स्टाफ और एक सहायक सुरक्षा अधिकारी ने टीम का स्वागत किया और सभी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @DarshanDevaiahB नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:मानवता की मिसाल! ब्रेन डेड मां ने बेटी को दिया जन्म, मौत से पहले किडनी, लीवर और आंख दान कर बचाई कई जिंदगियां

मेट्रो ट्रेन से लीवर का ट्रांसपोर्ट

For the 1st time ever, #NammaMetro facilitated organ transport in #Bengaluru A donated liver was swiftly moved from Whitefield to RR Nagar via metro, saving crucial time for a life-saving transplant. 2nd such instance in #India. @the_hindu @THBengaluru pic.twitter.com/2kOQSpB6L6

