Bengaluru Metro Fare Hike: बेंगलुरु मेट्रो का सफर होगा और महंगा, फरवरी महीने से किराए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी; चेक डिटेल्स

(Photo Credits Twitter)

Bengaluru Metro Fare Hike: बेंगलुरु मेट्रो (Namma Metro) के यात्रियों के लिए अगले महीने से सफर महंगा होने जा रहा है. मेट्रो के किराए में 5% की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है, जो फरवरी 2026 से प्रभावी होगा. यह निर्णय हाल ही में हुई एक बोर्ड बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें अधिकारियों ने नेटवर्क की परिचालन लागत (Operational Costs) और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की थी. शहर के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के बीच एक साल से अधिक समय में यह पहला बड़ा किराया संशोधन है.

क्यों बढ़ाया गया किराया?

बेंगलुरु मेट्रो के किराए में इस संशोधन का मुख्य कारण बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी और लगातार बढ़ती पर्पल व ग्रीन लाइनों के रखरखाव (Maintenance) खर्चों में वृद्धि को बताया गया है. BMRCL अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने और मल्टी-फेज प्रोजेक्ट के ऋण भुगतान (Debt Servicing) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह समायोजन आवश्यक है. यह भी पढ़े: Mumbai New Year 2026: नए साल पर मुंबई में बड़ा इंतज़ाम, लोगों की सुविधा के लिए रात भर चलेगी Metro लाइन-3, BEST की स्पेशल बसें और लोकल ट्रेनें भी रहेंगी उपलब्ध

नया किराया ढांचा और छूट

नई किराया संरचना के तहत न्यूनतम टिकट की कीमत में मामूली वृद्धि होगी. हालांकि, विशिष्ट दूरियों के लिए सही राउंड-ऑफ आंकड़े इस सप्ताह के अंत में एक औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से जारी किए जाएंगे.

स्मार्ट कार्ड और QR टिकट: स्मार्ट कार्ड और मोबाइल QR टिकट का उपयोग करने वाले यात्रियों को मिलने वाली 5% की छूट जारी रहेगी. हालांकि, अब यह छूट संशोधित आधार दरों (Revised Base Rates) के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी.

परिचालन घाटा: BMRCL ने स्पष्ट किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित परिचालन घाटे की भरपाई के लिए यह वृद्धि अनिवार्य है। पिछली किराया समीक्षा के बाद से बिजली की लागत, जो दैनिक खर्चों का एक बड़ा हिस्सा है, काफी बढ़ गई है.

यात्रियों की प्रतिक्रिया

इस घोषणा पर दैनिक यात्रियों और शहरी गतिशीलता विशेषज्ञों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई नियमित यात्रियों ने चिंता व्यक्त की है कि किराए में बार-बार होने वाली बढ़ोतरी निम्न-आय वर्ग के लोगों को फिर से निजी वाहनों या भीड़भाड़ वाली बस सेवाओं की ओर धकेल सकती है। शहरी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भले ही 5% की वृद्धि कम लगे, लेकिन यह उन लोगों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ाती है जो लंबी दूरी की दैनिक यात्रा के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं. कुछ ने सरकार से छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की भी मांग की है.

मेट्रो में प्रतिदिन 8 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं

वर्तमान में, नम्मा मेट्रो में प्रतिदिन 8 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं.ब्लू और येलो लाइन के नए सेक्शन का काम पूरा होने के साथ ही यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। BMRCL पर अब विज्ञापनों और संपत्ति विकास जैसे गैर-किराया बॉक्स राजस्व (Non-fare Box Revenue) में सुधार करने का भी दबाव है, ताकि यात्रियों की टिकट बिक्री पर निर्भरता को कम किया जा सके.