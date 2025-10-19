Kurla Ghatkopar Flyover: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी! कुर्ला से घाटकोपर के बीच बनेगा फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा

(Photo Credits ANI)

Kurla Ghatkopar Flyover: मुंबई (Mumbai) के घाटकोपर (Ghatkopar) और कुर्ला (Kurla)में रहनेवाले लोगों को कुछ दिनों में ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की समस्या से राहत मिलनेवाली है. कुर्ला से घाटकोपर के बीच फ्लाईओवर (Flyover) बनाया जानेवाला है. ये फ्लाईओवर घाटकोपर से अंधेरी लिंक रोड से जोड़ा जाएगा. जिससे ईस्ट और वेस्टर्न उपनगरों के बीच सफर आसान हो जाएगा. मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने इस प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है.यह नया फ्लाईओवर बनने के बाद घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोड पर ट्रैफिक जाम में बड़ी कमी आएगी. कुर्ला और घाटकोपर के बीच रोजाना भारी भीड़ लगती है, जिससे यात्रियों को घंटों फंसे रहना पड़ता है.

फ्लाईओवर बन जाने के बाद वाहनचालकों को जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सफर का समय भी काफी कम हो जाएगा. यह प्रोजेक्ट मुंबईकरों के रोज़मर्रा के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा.ये भी पढ़े:डोंबिवली के सबसे व्यस्त सोनारपाड़ा जंक्शन पर बनेगा 18 करोड़ का फ्लाईओवर

कल्पना सिनेमा से सर्वोदय हॉस्पिटल तक होगा विस्तार

फ्लाईओवर का निर्माण एलबीएस रोड (LBS Road) के कल्पना सिनेमा से लेकर घाटकोपर के सर्वोदय हॉस्पिटल तक किया जाएगा.इसके लिए सभी आवश्यक सरकारी मंज़ूरियां मिल चुकी हैं और वर्तमान में वीजे टी आई (VJTI) की टीम फ्लाईओवर की संरचना, ट्रैफिक पर असर और डिजाइन पर अध्ययन कर रही है.जैसे ही सर्वे रिपोर्ट बीएमसी को सौंपी जाएगी, टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि निर्माण कार्य जल्द आरंभ हो सके.

नौसेना की जमीन से जुड़ा विवाद सुलझा

इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी अड़चन फ्लाईओवर के बीच में पड़ने वाली नौसेना (Navy) की जमीन थी.शुरुआत में नौसेना ने आपत्ति जताई थी क्योंकि जमीन फ्लाईओवर से मात्र 10 से 12 मीटर की दूरी पर थी.इस वजह से कुछ समय तक प्रोजेक्ट का काम रुक गया था.लेकिन पिछले दो वर्षों में बीएमसी और नौसेना के बीच पत्राचार के बाद, नौसेना की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया गया है. इससे अब फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है.

चुनाव से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

बीएमसी (BMC) का लक्ष्य है कि आगामी महानगर पालिका चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर आमंत्रित की जाए.प्रशासन का कहना है कि यह फ्लाईओवर न केवल ट्रैफिक जाम को खत्म करेगा, बल्कि पूर्व और पश्चिम मुंबई के बीच संपर्क भी बेहतर बनाएगा.