Nagpur Fire Video: नागपुर के महाल में लगी भीषण आग, 2 की जिंदा जलकर मौत, दो घायल, घटना का वीडियो आया सामने

नागपुर, महाराष्ट्र: नागपुर के महाल स्थित राजकमल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई. इस आग में दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. जब दो घायल बताएं जा रहे है. ये भी जानकारी सामने आ रही है की इस कॉम्प्लेक्स में पटाखों का गोडाउन था. इस घटना के बाद परिसर में सुबह तक अफरा तफरी का माहौल रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के वक्त इमारत की पहली मंजिल पर स्थित गोडाउन में वेल्डिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान निकली एक चिंगारी पटाखों और इलेक्ट्रिक सामान पर जा गिरी, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @LokmatTimes_ngp नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

नागपुर के महाल के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग

#NagpurBreaking: Massive fire in Mahal area of Nagpur, two seriously injured; fighter fighters at the spot. More details awaited #Mahal #Nagpur #Fire #News #Lokmattimes pic.twitter.com/kRGkeKISJO

— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) June 14, 2025