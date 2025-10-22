FD Interest Rates: ये 8 बैंक दे रहे हैं आकर्षक ब्याज दरें, निवेश से पहले देख लें लिस्ट

Top 8 Bank FD Rates

FD Interest Rates 2025: देश में सुरक्षित निवेश विकल्पों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय विकल्प माना जाता है. कम जोखिम और सुनिश्चित रिटर्न मिलने के कारण निवेशक इसे प्राथमिकता देते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि एफडी खोलने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दरों की तुलना अवश्य करनी चाहिए. आमतौर पर लंबी अवधि के डिपॉजिट पर अधिक ब्याज मिलता है, और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य निवेशकों की तुलना में थोड़ी अधिक ब्याज दरें दी जाती हैं. आइए जानते हैं, कि प्रमुख सरकारी और निजी बैंकों में वर्तमान एफडी पर नई ब्याज दरें क्या हैं.

प्रमुख बैंकों की एफडी दरें

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

एचडीएफसी बैंक में 18 से 21 महीने की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% और सामान्य नागरिकों को 6.6% की ब्याज दर मिल रही है. ये नई दरें 25 जून 2025 से प्रभावी हैं.

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

आईसीआईसीआई बैंक में 2 से 10 वर्ष की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% और सामान्य निवेशकों को 6.6% की ब्याज दर दी जा रही है.

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

कोटक महिंद्रा बैंक में 23 महीने की अवधि वाली टर्म डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.1% और सामान्य निवेशकों को 6.6% की ब्याज दर मिल रही है. ये नई दरें 20 अगस्त 2025 से लागू हुई हैं.

फेडरल बैंक (Federal Bank)

फेडरल बैंक में 999 दिनों की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.2% और सामान्य निवेशकों को 6.7% ब्याज दर दी जा रही है. यह नई दरें 17 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

भारतीय स्टेट बैंक में 2 से 3 वर्ष की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% और सामान्य नागरिकों को 6.45% की ब्याज दर मिल रही है. यह नई दरें 15 जुलाई 2025 से प्रभावी हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3 वर्ष की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 6.6% और सामान्य निवेशकों को 6.1% की ब्याज दर मिल रही है. ये नई दरें 20 अगस्त 2025 से लागू हैं.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

पंजाब नेशनल बैंक में 390 दिन की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% की ब्याज दर मिल रही है. यह नई दरें 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं.

केनरा बैंक (Canara Bank)

केनरा बैंक में 444 दिन की फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7% और सामान्य निवेशकों को 6.5% की ब्याज दर मिल रही है. यह नई दरें 7 अगस्त 2025 से लागू हैं.

एफडी निवेश आज भी सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज दर इसे और आकर्षक बनाती है निवेश करने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना और अपनी निवेश अवधि के अनुसार योजना बनाना जरूरी है.