पोस्ट ऑफिस Time Deposit में करना चाहते है निवेश, जानें- 1, 2, 3 और 5 साल की ब्याज दरें

Post Office Time Deposit interest rate: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2025 को घोषणा की है, कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही 2025-26 के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit) यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पोस्ट ऑफिस की यह टाइम डिपॉजिट योजना चार अलग-अलग अवधि के लिए उपलब्ध है, जिसमें निवेशकों को अधिकतम 7.5% की ब्याज दर मिलती है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के के लिए ब्याज दरे

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट योजना में विभिन्न अवधि के लिए ब्याज दरें इस प्रकार निर्धारित हैं:

1-वर्ष का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: 6.9%

2-वर्ष का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: 7%

3-वर्ष का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: 7.1%

5-वर्ष का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: 7.5%

इस योजना के तहत जमा राशि संबंधित अवधि पूरी होने के बाद मूलधन सहित वापस की जाती है. उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक 3-वर्ष का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खोलता है, तो 3 साल पूरे होने पर उसका मूलधन और ब्याज दोनों लौटाया जाएगा. इस योजना में ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि (Quarterly Compounded) के रूप में बढ़ता है, और हर साल के अंत में खाताधारक को भुगतान किया जाता है. इससे निवेशकों को सालाना आय के रूप में लाभ मिलता है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट योजना सुरक्षित निवेश का विकल्प है, क्योंकि इसमें सरकारी गारंटी मौजूद है और निवेशकों को नियमित व भरोसेमंद रिटर्न प्राप्त होता है, जिससे यह लंबी अवधि के लिए निवेश करने वालों के लिए काफी लोकप्रिय है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में निवेश के लिए पात्रता

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाता कई तरह के लोग खोल सकते हैं. इसमें सिंगल एडल्ट अपने नाम पर खाता खोल सकता है. इसके अलावा, जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, जिसमें अधिकतम तीन एडल्टस (Joint A या Joint B) शामिल हो सकते हैं. अगर कोई नाबालिग है, तो उसका गार्जियन उसके लिए खाता खोल सकता है. इसी तरह, मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति के लिए भी उसका गार्जियन खाता खोल सकता है.

साथ ही, 10 साल या उससे अधिक उम्र का बच्चा खुद अपने नाम पर खाता खोल सकता है. जैसे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में बच्चे अपने नाम पर खाता खोल सकते हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में भी बच्चे अपनी जमा राशि रख सकते हैं. यह योजना सभी प्रकार के निवेशकों के लिए आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करती है.

न्यूनतम और अधिकतम जमा

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाता खोलते समय न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि की शर्तें इस प्रकार हैं:

न्यूनतम जमा: पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है. इसके बाद आप जितना भी पैसा जमा करना चाहें, वह 100 रुपये के गुणक में होना चाहिए.

अधिकतम जमा: कोई सीमा नहीं है, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना चाहे जमा कर सकते हैं.

इसके अलावा, 5-वर्ष की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जमा आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) की धारा 80C के तहत पुराने टैक्स रेजीम में कर लाभ के लिए योग्य है, जिससे निवेशकों को टैक्स में राहत भी मिलती है.

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट बनाम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट

वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-डिसंबर तिमाही 2025-26 के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि बाजार में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें घट रही हैं. इस स्थिति में एसबीआई (SBI), एचडीएफसी (HDFC) जैसे प्रमुख बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्रदान कर रहा है.

इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर सरकारी गारंटी होती है, यानी जमा की गई राशि पूरा सुरक्षित रहता है, जिससे यह निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बन जाता है.

भविष्य में ब्याज दरों की संभावनाएँ

वित्त मंत्रालय पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP), सिनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी अन्य स्मॉल सेविंग्स योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरें भी इस तिमाही में संशोधित कर सकता है. पिछली बार पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (समयबद्ध जमा योजना) की 3-वर्ष की अवधि की ब्याज दर 1 अप्रैल 2024 को संशोधित की गई थी.

अगर आप सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट योजना एक भरोसेमंद विकल्प है. यह योजना खासकर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो सरकारी गारंटी के साथ उच्च ब्याज दर चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं.