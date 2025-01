New Delhi to Prayagraj Flight Fares: 'नई दिल्ली से प्रयागराज ₹31,000, नई दिल्ली से लंदन का किराया ₹24,000': मौनी अमावस्या से आसमान छूने लगीं फ्लाइट टिकट की कीमतें, सरकार से हस्ताक्षेप की आस

New Delhi to Prayagraj Flight Fares: मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू और चेन्नई से प्रयागराज की फ्लाइट टिकट की कीमतें अचानक से बहुत बढ़ गई हैं. मंगलवार को, माघ मास की मौनी अमावस्या से एक दिन पहले, दिल्ली से प्रयागराज की एकतरफा फ्लाइट का किराया करीब 31,000 रुपये तक पहुंच गया, जो कि लंदन के हीथरो एयरपोर्ट जाने के किराए से भी अधिक है. ये कीमतें सामान्य दिनों की तुलना में पांच गुना अधिक हैं. हालांकि, महाकुंभ के समाप्ति के बाद फ्लाइट टिकट की कीमतें फिर सामान्य हो जाएंगी.

27 फरवरी को महाकुंभ के बाद, मुंबई से प्रयागराज का टिकट महज 8,000 रुपये, बेंगलुरू से 8,200 रुपये और चेन्नई से 7,300 रुपये का होगा.

New Delhi to London - 24k pic.twitter.com/sItdAiq5fy

New Delhi to Prayagraj - 31k

Bhubaneswar to Bangkok costs ₹10k, while Bhubaneswar to Prayagraj flights cost ₹39k pic.twitter.com/n5uXa4rxIX

— Lord Immy Kant (Eastern Exile) (@KantInEast) January 28, 2025