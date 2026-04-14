दिल्ली में नकली ‘Veet’ हेयर रिमूवल क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4000 ट्यूब जब्त और 4 गिरफ्तार (Watch Video)

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने नकली 'वीट' (Veet) हेयर रिमूवल क्रीम (Hair Removal Cream) बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है छापेमारी के दौरान पुलिस ने हजारों की संख्या में तैयार और खाली ट्यूब के साथ-साथ भारी मात्रा में संदिग्ध केमिकल भी बरामद किए हैं.

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान मौके से लगभग 4,000 नकली वीट ट्यूब और 5,500 से अधिक पैक किए गए उत्पाद जब्त किए गए. इसके अलावा, फैक्ट्री से लगभग 10,000 खाली ट्यूब और बड़ी मात्रा में वैक्स और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रसायन भी मिले हैं. बरामद किए गए सामान की मात्रा से यह स्पष्ट होता है कि यह अवैध कारोबार काफी बड़े स्तर पर चलाया जा रहा था. यह भी पढ़ें: S*x Racket Busted In Delhi: दिल्ली में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, 8 लड़कियां छुड़ाई गईं, 2 आरोपी गिरफ्तार

चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान नीरज गुप्ता, रवि, सुरेश राजपूत और दिनेश चंद्र सती के रूप में हुई है. पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

दिल्ली में नकली वीट हेयर रिमूवल क्रीम की फैक्ट्री पकड़ी गई

हेयर रिमूवल क्रीम Veet भी अब नकली बनाई रही है। दिल्ली पुलिस ने ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है। 4000 नकली Veet ट्यूब, 5500 से ज्यादा पैक्ड प्रोडक्ट, 10 हजार खाली ट्यूब, वैक्स सहित भारी मात्रा में केमिकल मिले हैं। नीरज गुप्ता, रवि, सुरेश राजपूत, दिनेश चंद्र सति गिरफ्तार हैं। pic.twitter.com/hslPQC634u — Sachin Gupta (@Sachingupta) April 14, 2026

स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा

नकली कॉस्मेटिक उत्पाद, विशेष रूप से हेयर रिमूवल क्रीम जैसी चीजें, उपभोक्ताओं की त्वचा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. घटिया स्तर के केमिकल और असुरक्षित वातावरण में बनी ये क्रीम त्वचा पर जलन, एलर्जी और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ये नकली उत्पाद किन स्थानीय बाजारों और दुकानों में सप्लाई किए जा रहे थे.

नेटवर्क की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब इस अवैध फैक्ट्री के सप्लाई चेन और वितरण नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि वे उन थोक विक्रेताओं और रिटेलर्स की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो कम मुनाफे के चक्कर में इन नकली उत्पादों को ग्राहकों तक पहुँचा रहे थे. पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदते समय उनकी प्रामाणिकता की जांच जरूर करें.