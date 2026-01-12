UET PG 2026 Registration Last Date: NTA की जरूरी सूचना, 14 जनवरी को आवेदन विंडो करेगा बंद, डेडलाइन से पहले अभियार्थी ऐसे करें एप्लिकेशन

UET PG 2026 Registration Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी करते हुए याद दिलाया है कि पोस्टग्रेजुएट्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET PG) 2026 की पंजीकरण प्रक्रिया 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगी. केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को बुधवार, 14 जनवरी को रात 11:50 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा.

14 दिसंबर को आवेदन पोर्टल खुलने के बाद से अब तक हजारों छात्र इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। NTA की यह नवीनतम एडवाइजरी अंतिम समय में होने वाली तकनीकी देरी या सर्वर पर अधिक ट्रैफिक की समस्याओं से बचने के लिए एक एहतियात के तौर पर जारी की गई है, जो अक्सर समय सीमा नजदीक आने पर देखी जाती हैं।

CUET PG 2026: आवेदन कैसे करें?

CUET PG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

CUET PG पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

'New Registration' लिंक पर क्लिक करें.

आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें.

मांगे गए सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

'सबमिट' बटन पर क्लिक करें और पुष्टिकरण पेज डाउनलोड करें।

CUET PG 2026: पात्रता और प्रतिभागी संस्थान

CUET PG 2026 प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 180 से अधिक प्रतिभागी संस्थानों में प्रवेश के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार बना हुआ है। पात्रता सामान्यतः उन छात्रों के लिए खुली है जिन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर ली है या जो 2026 में अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं. हालांकि NTA परीक्षा आयोजित करता है, लेकिन व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों के पास अपने संबंधित कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट आयु सीमा या अतिरिक्त शैक्षणिक मानदंड निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है.

समय सीमा और शुल्क

पंजीकरण प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI सहित ऑनलाइन माध्यमों से फॉर्म जमा करना और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। 2026 चक्र के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क अधिकतम दो टेस्ट पेपर के लिए 1,400 रुपये है, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त पेपर के लिए 700 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आरक्षित श्रेणी (OBC-NCL, Gen-EWS, SC, ST, और PwD) के उम्मीदवारों को शुल्क संरचना में नियमानुसार छूट दी गई है.

पंजीकरण विंडो बंद होने के बाद, NTA 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक एक संक्षिप्त सुधार विंडो (Correction Window) प्रदान करेगा। इस अवधि के दौरान, आवेदक अपने फॉर्म में कुछ विवरणों को संशोधित कर सकते हैं, हालांकि इस समय सीमा के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा स्वयं मार्च 2026 के दौरान कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जानी निर्धारित है.