Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव परिणाम से पहले तेजस्वी यादव का दावा; 'हम जीत रहे हैं…बदलाव आने वाला है'; VIDEO

Bihar Election Results 2025: बिहार में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद 243 सीटों पर वोटों की गिनती आज यानी शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जा रही है, जिनके शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं. शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे दिख रही है, जबकि दूसरी ओर महागठबंधन और आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. चुनाव परिणाम आने से पहले ही दोनों गठबंधन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने जीत का किया दावा

इसी बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में जीत का दावा किया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि “हम जीत रहे हैं. सभी को धन्यवाद. बदलाव आने वाला है… हम सरकार बनाने जा रहे हैं. तेजस्वी ने दावा किया कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है. यह भी पढ़े: Bihar Election Results 2025: बिहार में नीतीश या तेजस्वी, सुरक्षा के कड़े इंतेजाम के बीच वोटों की गिनती शुरू; यहां देखें पल-पल का Live अपडेट

तेजस्वी यादव बोले बदलाव आने वाला है

#WATCH | Patna: Bihar Assembly Election Results | Mahagathbandhan's CM face and RJD leader Tejashwi Yadav says, "We are going to win. Thanks to everyone. A change is about to come. We are forming the government" pic.twitter.com/p6pVag0e96 — ANI (@ANI) November 14, 2025

46 सेंटर पर वोटों की गिनती

राज्य में 46 केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त रखा गया है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम लगातार प्रक्रिया की निगरानी कर रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए

बिहार की 243 सीटों के लिए दो चरना में मतदान हुआ. पहले पहला चरण में 6 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को बाकी सीटों पर वोट डाले गए. इन्हीं दोनों चरणों में पड़े वोटों की गिनती आज सुबह से जारी है.