Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव परिणाम से पहले तेजस्वी यादव का दावा; 'हम जीत रहे हैं…बदलाव आने वाला है'; VIDEO
Bihar Election Results 2025: बिहार में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद 243 सीटों पर वोटों की गिनती आज यानी शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जा रही है, जिनके शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं. शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे दिख रही है, जबकि दूसरी ओर महागठबंधन और आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. चुनाव परिणाम आने से पहले ही दोनों गठबंधन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने जीत का किया दावा

इसी बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में जीत का दावा किया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि "हम जीत रहे हैं. सभी को धन्यवाद. बदलाव आने वाला है… हम सरकार बनाने जा रहे हैं. तेजस्वी ने दावा किया कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है.

तेजस्वी यादव  बोले बदलाव आने वाला है

46 सेंटर पर वोटों की गिनती

राज्य में 46 केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त रखा गया है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम लगातार प्रक्रिया की निगरानी कर रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए

बिहार की 243 सीटों के लिए दो चरना में मतदान हुआ. पहले पहला चरण में 6 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को बाकी सीटों पर वोट डाले गए. इन्हीं दोनों चरणों में पड़े वोटों की गिनती आज सुबह से जारी है.