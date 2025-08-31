Nanded: जज ट्रैक्टर से तो वही वकील JCB से पहुंचे कोर्ट, बारिश में सड़कों पर जलभराव के कारण लिया फैसला, नांदेड जिले में लोगों के सामने पेश की मिसाल; VIDEO

Credit-(X,@TV9Marathi)

नांदेड, महाराष्ट्र: नांदेड (Nanded) जिले में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश (Heavy Rain) हो रही है. जिसके कारण जन जीवन प्रभावित हो चूका है. नांदेड जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसके सामने आने के बाद लोग भी हैरान हो गए है. दरअसल बारिश के चलते अर्धापुर की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.डी. सुरेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर कोर्ट (Court) पहुंची तो वही एक वकील भी जेसीबी (JCB) पर सवार होकर अदालत पहुंचे.नांदेड़ ज़िले में काफी दिनों से भारी बारिश हो रही है. कई सरकारी और निजी इमारतों में पानी भर गया है. इस वजह से कई लोग अपने दफ़्तर नहीं पहुंच पाए.लेकिन अर्धापुर की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.डी. सुरेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर अपना कर्तव्य निभाने के लिए अदालत पहुंचीं.इसके अलावा, एक वकील जेसीबी में बैठकर कोर्ट पहुंचे. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @TV9Marathi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Nanded Heavy Rain: नांदेड में बारिश का कहर! सड़के पानी में डूबी, कई इलाकें हुए जलमग्न, हजारों हेक्टर फसल बर्बाद, VIDEO आया सामने

जज ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंची कोर्ट

ट्रैक्टर से कोर्ट पहुंची जज

भारी बारिश के कारण कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो गया था, इसलिए अर्धापुर (Ardhapur) के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.डी. सुरेकर ने ट्रैक्टर की मदद से अदालत (Court) पहुंचने का फैसला किया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफें कर रहे है. इसके साथ ही जेसीबी ने कोर्ट पहुंचनेवाले वकील की भी लोग तारीफ कर रहे है.

लोगों के लिए वीडियो बना मिसाल

भारी बारिश के कारण कई कर्मचारी ऑफिस (Office) नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसे आरडी सुरेकर का यह साहसिक कदम नांदेड़ समेत पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है.कई लोगों ने इससे प्रेरणा ली है. कुछ ने कहा है कि हर कर्मचारी को आर.डी. सुरेकर का अनुसरण करना चाहिए.