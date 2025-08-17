Hardoi: हरदोई में इंसानियत हुई शर्मसार! शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने मां को चप्पल से पीटा, सोशल मीडिया पर VIDEO आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

हरदोई, उत्तर प्रदेश: शराब के नशे में लोग पागल हो जाते है और जब इस नशे के लोग आदि हो जाते है और जब इसके लिए पैसे नहीं मिलते तो वे कुछ भी कर सकते है. ऐसी ही एक शर्मनाक घटना हरदोई से सामने आई है. एक शराबी बेटे ने अपनी मां की जमकर लात घूसों और चप्पल से पिटाई कर दी. इस मां की गलती केवल इतनी थी कि इसने शराब पीने के लिए बेटे को पैसे नहीं दिए. इसके बाद इस शराबी बेटे ने आपा खोते हुए सड़क पर ही मां की पिटाई शुरू कर दी. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया और पुलिस ने इस शराबी बेटे को गिरफ्तार कर लिया.

इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Morena Shocker: मां की मदद से 2 बेटियों ने मिलकर पिता को डंडे से पीटा, रहस्यमय परिस्थितियों में पीड़ित की मौत हो गई (देखें डिस्टर्बिंग वीडियो)

शराबी बेटे ने मां को पीटा

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ ये घटना हरदोई के पाली में हुई. यहांपर रजनी कश्यप नाम की महिला का बेटा मंजेश ने अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगे, मां के इनकार करने पर ये बिलकुल वहशी बन गया और मां के साथ जमकर मारपीट की.पीड़िता के कुल पांच बेटे हैं.तीन बेटों की शादी हो चुकी है और उन्हें संपत्ति में हिस्सा देकर अलग कर दिया गया है. रजनी अपने दो अविवाहित बेटों के साथ रहती हैं.वहीं, उनका विवाहित बेटा मंजेश, जो शराब का आदी बताया जाता है, अक्सर पत्नी के साथ मिलकर मां से झगड़ा करता है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार ने बताया कि आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.