Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' पर छिड़ी सियासी जंग, अखिलेश यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, दी फिल्म देखने की सलाह

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Dhurandhar 2: फिल्म निर्देशक आदित्य धर की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है. फिल्म में माफिया से नेता बने दिवंगत अतीक अहमद के किरदार और उसके कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) व आतंकी संगठनों से संबंधों को दिखाए जाने पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिल्म को विपक्षी दलों को बदनाम करने वाला 'प्रोपेगेंडा' करार दिया है.

अखिलेश यादव का आरोप

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी फिल्मों के निर्माण में निवेश कर रही है जो केवल उनके एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं. सपा का आरोप है कि फिल्म में एक खास समुदाय और उनके नेताओं को गलत तरीके से पेश किया गया है. फिल्म में 'आतिफ अहमद' नाम का एक किरदार दिखाया गया है, जिसकी वेशभूषा और गतिविधियां अतीक अहमद से मेल खाती हैं. सपा नेताओं का कहना है कि बिना किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट के किसी को आतंकी घोषित करना निंदनीय है. यह भी पढ़े: Ranveer Singh Film Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ विवादों में, सिख समुदाय ने पोस्टर को लेकर मुंबई पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

राजभर का पलटवार

सपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए सुभासपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिल्म बनाना फिल्म निर्माताओं का काम है, सरकार का नहीं. राजभर ने स्पष्ट किया कि फिल्म के कंटेंट का फैसला निर्देशक करते हैं और उसे सेंसर बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद ही रिलीज किया जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को भी यह फिल्म देखनी चाहिए और इसे केवल एक नजरिए से नहीं आंकना चाहिए. राजभर के अनुसार, अगर सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है, तो इसका मतलब है कि फिल्म नियमों के दायरे में है.

क्या है 'धुरंधर 2' का विवाद?

'धुरंधर 2' एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह एक भारतीय खुफिया एजेंट की भूमिका में हैं. फिल्म के कुछ दृश्यों में दिखाया गया है कि कैसे एक बाहुबली नेता (अतीक अहमद जैसा दिखने वाला किरदार) जेल के भीतर से अपना नेटवर्क चलाता है और पाकिस्तान से हथियार मंगवाने के लिए आईएसआई के संपर्क में रहता है. साथ ही फिल्म में नोटबंदी (Demonetisation) को आतंकी फंडिंग रोकने के एक बड़े कदम के रूप में दिखाया गया है, जिस पर विपक्षी दल इसे 'बीजेपी का विज्ञापन' बता रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर धूम, राजनीति में विरोध

विवादों के बावजूद 'धुरंधर 2' ने अपनी रिलीज के कुछ ही दिनों में 150 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर लिया है. जहां बीजेपी और समर्थक इसे 'नया भारत' दिखाने वाली फिल्म बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी सपा के सुर में सुर मिलाते हुए इसे समाज में नफरत फैलाने वाली फिल्म कहा है. पूर्व जम्मू-कश्मीर डीजीपी एसपी वैद और अभिनेता अनुपम खेर जैसे दिग्गजों ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा है कि यह फिल्म 'कड़वे सच' को उजागर करती है.