Delhi: सीएम रेखा गुप्ता ने पहले दिन लिया यमुना का आशीर्वाद, सभी मंत्रियों के साथ आरती में लिया हिस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शपथ ले ली है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सचिवालय में राष्ट्रीय राजधानी की नौवीं मुख्यमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के तुरंत बाद वासुदेव घाट पर अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ यमुना आरती की. दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना नदी में प्रदूषण और इसकी सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था. ‘आप’ संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यमुना के अत्यधिक प्रदूषित होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमला किया था.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अपने कैबिनेट सहयोगियों प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह के साथ कैबिनेट की पहली बैठक से पहले ‘मां यमुना पूजा’ की. घाट पर राम भजन बजाए गए और ‘‘जय श्री राम’’ और ‘‘यमुना मैया की जय’’ के जयकारे लगाए गए.

#WATCH | Yamuna aarti is being performed at Yamuna's Vasudev Ghat

Delhi CM, along with her cabinet ministers and BJP's MPs from Delhi, are also present pic.twitter.com/3iPW22HHCE

— ANI (@ANI) February 20, 2025