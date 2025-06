ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में स्ट्राहन के पास ओशन बीच पर एक विशाल ओरफिश के बहकर किनारे पर आने के बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है. दुर्लभ मछली जिसे अक्सर "प्रलय की मछली" कहा जाता है, उसे स्थानीय सिबिल रॉबर्टसन ने सोमवार, 2 जून को समुद्र तट पर टहलते समय देखा था. अनुमान है कि यह लगभग तीन मीटर लंबी है, यह गहरे समुद्र में रहने वाला जीव है जिसे आपदा का अग्रदूत माना जाता है. एक जापानी लोककथा के अनुसार तटरेखा के पास ओरफिश का दिखना आसन्न प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूकंप और सुनामी का संकेत देता है. यह भी पढ़ें: Oarfish Viral Video: समुद्री राक्षस से होती है इस मछली की तुलना, विशालकाय ओरफिश को देख उड़ जाएंगे आपके होश

Huge ‘Doomsday’ oarfish washes up on Tasmania’s coast

A rare deep-sea creature — long considered a harbinger of disaster in legend — found ashore. Even this juvenile hints at 400+ kg giants lurking below

What’s rising from the deep? pic.twitter.com/Z5SUhns05V

