उत्तर प्रदेश के मेरठ में 30 मई को सर्किट हाउस के अंदर एक छोटा जन्मदिन समारोह दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक पत्रकार शाहरुख सैफी पर मामला दर्ज किया गया है. क्लिप में सैफी और साथी पत्रकारों को केक काटते हुए दिखाया गया था, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह एक स्टाफ सदस्य की मौखिक सहमति से आयोजित एक छोटी सी सभा थी. हालांकि, जब एफआईआर दर्ज की गई तो विवाद खड़ा हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पत्रकारों ने समारोह के बाद कर्मचारी को धमकाया. कथित तौर पर यह उत्सव कुछ ही मिनटों तक चला, लेकिन अब यह कानूनी परेशानी का कारण बन गया है. यह भी पढ़ें: Bihar: गया में ज़मीन विवाद को लेकर शख्स को पेड़ से बांधकर पीटा; मौके पर पहुंच कर पुलिस ने बचाया

In UP's Meerut, an FIR was registered against journalist Shahrukh Saifi after a video of the journalist and counterparts from other organisations were seen holding a small get together inside the Circuit House to celebrate Saifi's birthday. The celebration which lasted barely… pic.twitter.com/cdpwccDL98

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 3, 2025