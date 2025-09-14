Delhi Accident: दिल्ली में बड़ा हादसा, मुकरबा चौक के पास फ्लाईओवर से रेलवे लाइन पर गिरीं बाइक-कार, कई जख्मी; देखें VIDEO

Delhi Accident: दिल्ली के मुकरबा चौक के पास रविवार (14 सितंबर 2025) सुबह करीब 10 बजे एक भीषण हादसा हुआ. हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित फ्लाईओवर से एक मारुति कार और एक बाइक अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर गिर गईं. हादसे में कार चालक सचिन चौधरी (गाजियाबाद) और बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया.
रेल सेवा पर पड़ा असर
स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी घायलों को सहायता देते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, इस हादसे के कारण रेल सेवाएं लगभग एक घंटे तक प्रभावित रहीं, लेकिन ट्रैक से वाहन हटाकर यातायात को बहाल कर दिया गया. यह भी पढ़े: Delhi Accident: पाताल लोक पहुंच गई गाड़ी! सड़क में धंस गई चलती हुई कार, किस्मत से टला बड़ा हादसा (Watch Video)
दिल्ली में बड़ा हादसा
#WATCH दिल्ली: मुकरबा चौक के पास एक बाइक और एक कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे लाइन पर गिर गईं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। pic.twitter.com/lDBHrzIeTr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2025
तेज रफ्तार के चलते हादसा!
पुलिस ने प्रारंभिक जांच में तेज गति को इस हादसे का संभावित कारण माना है, हालांकि इसकी पूर्ण जांच अभी जारी है. साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि हादसे की असल वजह स्पष्ट हो सके. दिल्ली पुलिस ने चालकों से अपील की है कि वे गति सीमा का पालन करें और सावधानी बरतें