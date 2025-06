VIDEO: कौन सही और कौन गलत? LoC पर फेंसिंग को लेकर रक्षा संपदा विभाग के अधिकारी और आर्मी अफसर के बीच झड़प, CO पर हमले के बाद भड़के सैनिक

Clash Between Govt official & Army Officer: जम्मू-कश्मीर के नियंत्रण रेखा (LoC) पर हो रहे फेंसिंग प्रोजेक्ट को लेकर सेना और रक्षा संपदा विभाग के एक अधिकारी के बीच झड़प हो गई है. मामला उस वक्त गरमा गया जब आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर (CO) कर्नल अंकुश चौधरी और असिस्टेंट डिफेंस एस्टेट ऑफिसर (ADEO) त्रियम सिंह ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर हाथ उठा दिया. इसके बाद मौके पर मौजूद सैनिकों ने ADEO के खिलाफ प्रतिक्रिया दी. यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी गर्म बहस का मुद्दा बन गया है.

जानकारी के अनुसार, LoC पर बाड़बंदी का काम सेना की इंजीनियर रेजीमेंट को सौंपा गया है, जिसका जिम्मा कर्नल अंकुश चौधरी संभाल रहे हैं.

Colonel Ankush Chaudhary, the commanding officer of the Engineer Regiment, was tasked with proposing the construction of fencing along the Line of Control (LOC) to prevent infiltration, especially in light of the recent attack in Pahalgam. However, the Assistant Defence Estate… pic.twitter.com/YCR62a9Cqd

— Lt Col Sushil Singh Sheoran, Veteran (@SushilS27538625) June 14, 2025