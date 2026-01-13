Chittorgarh Weather Update Today: घने कोहरे से ढका चित्तौड़गढ़, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी सर्दी; IMD का अलर्ट

प्रतिकात्मक तस्वीर

Chittorgarh Weather Update Today: राजस्थान के ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ में मंगलवार, 13 जनवरी को सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है. सुबह से ही पूरा जिला घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया, जिसके चलते दृश्यता (Visibility) घटकर मात्र 50 मीटर तक रह गई. भीषण ठंड और धुंध के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है.

यातायात पर कोहरे का असर

सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े. विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर विजिबिलिटी कम होने से यातायात काफी धीमा रहा। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और कोहरे के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. यह भी पढ़े: Weather Update, January 15: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जारी, IMD से जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, चित्तौड़गढ़ का न्यूनतम तापमान 9°C से 10°C के बीच दर्ज किया गया है. ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई है. आने वाले 48 घंटों में तापमान में और अधिक गिरावट होने की संभावना जताई गई है, जिससे रातें और अधिक ठंडी हो सकती हैं।

मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चित्तौड़गढ़ सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. विभाग के अनुसार:

शीतलहर: अगले दो से तीन दिनों तक क्षेत्र में शीतलहर (Cold Wave) चलने का अनुमान है.

घना कोहरा: सुबह के समय 'घना से बहुत घना' कोहरा छाए रहने की संभावना है.

सावधानी: बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से तड़के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

ठंड से कैसे बचे

भीषण ठंड से बचने के लिए लोग सुबह और शाम के समय अलाव का सहारा ले रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को भी सलाह दी है कि वे पाले (Frost) से फसलों को बचाने के लिए उचित उपाय करें, क्योंकि तापमान गिरने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.