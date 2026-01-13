Weather Update, January 15: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जारी, IMD से जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली मौसम अपडेट (Photo Credits: IANS)

India Weather Update, January 15: देश में ठंड और शीतलहर के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 जनवरी के लिए देश के विभिन्न राज्यों के लिए ताजा मौसम अपडेट जारी किया है. उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे का प्रकोप बना हुआ है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में सुबह के समय दृश्यता (Visibility) काफी कम रहने की संभावना है, जिससे यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 15 जनवरी के बाद से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरा

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (एनसीआर) में 15 जनवरी को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. हालांकि, सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5°C से 7°C के बीच रहने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों की तुलना में शीत लहर के असर में हल्की कमी देखी जा सकती है, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड व गलन अभी भी बनी रहेगी. यह भी पढ़े: Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, न्यूनतम पारा 3–4 डिग्री तक लुढ़का, AQI अब भी लाल निशान में

उत्तर प्रदेश और बिहार: घने कोहरे की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में 15 जनवरी को 'घने से बहुत घना' कोहरा छाए रहने का अलर्ट है. विशेषकर लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे जिलों में सुबह की दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह सकती है. वहीं, बिहार में भी अगले दो-तीन दिनों तक 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसी स्थिति बनी रहेगी। राज्य के अधिकतर जिलों में बर्फीली हवाओं के कारण दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल

राजस्थान के चूरू, सीकर और बीकानेर जैसे जिलों में तापमान जमाव बिंदु के करीब बना हुआ है. 15 जनवरी को भी इन क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में भी कड़ाके की ठंड का असर दिखेगा. हालांकि, राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मौसम तुलनात्मक रूप से सामान्य रहेगा.

मुंबई और महाराष्ट्र: कैसा रहेगा मिजाज?

मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ठंड का खास असर देखने को नहीं मिलेगा. मुंबई में न्यूनतम तापमान 18°C से 20°C के आसपास रहने की संभावना है. राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं.

पश्चिमी विक्षोभ और आगामी राहत

IMD के अनुसार, 15 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इसके असर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 जनवरी से उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2°C से 4°C तक बढ़ सकता है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.