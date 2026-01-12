Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, न्यूनतम पारा 3–4 डिग्री तक लुढ़का, AQI अब भी लाल निशान में

दिल्ली मौसम अपडेट (Photo Credits: IANS)

Delhi Weather Update: दिल्ली (Delhi) समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कड़ाके की ठंड और शीतलहर (Cold Wave) का असर लगातार बना हुआ है. मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. दिल्ली के कुछ इलाकों में रात के समय पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया. ठंड के चलते सुबह और रात में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी से 14 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. इन दिनों अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री और न्यूनतम 3 से 4 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. यह भी पढ़ें: Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का 'येलो अलर्ट'; घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी, AQI 'खराब' श्रेणी में बरकरार

ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 15 जनवरी तक नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है. वहीं, ठंडी और तेज हवाओं के चलते एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन राहत अब भी दूर है.

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अधिकांश इलाकों में ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है. नोएडा के एक्यूआई आंकड़े के मुताबिक सेक्टर-125 में 286, सेक्टर-62 में 243, सेक्टर-1 में 296 और सेक्टर-116 में 287 दर्ज किया गया. वहीं गाजियाबाद के एक्यूआई आंकड़ों के मुताबिक इंदिरापुरम में 213, लोनी में 344, संजय नगर में 254 और वसुंधरा में 317 एक्यूआई दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 12: उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड का 'ऑरेंज अलर्ट', दक्षिण में बारिश की चेतावनी; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

दिल्ली के प्रमुख इलाकों में एक्यूआई की स्थिति और भी खराब है. पंजाबी बाग में 313, पूसा में 343, आर.के. पुरम में 330, रोहिणी में 311, शादिपुर में 294, सिरिफोर्ट में 331, सोनिया विहार में 306, श्री अरबिंदो मार्ग में 301 और विवेक विहार में 312 एक्यूआई दर्ज किया गया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड और कोहरे के चलते प्रदूषक कण वातावरण में नीचे ही फंसे रहते हैं, जिससे एक्यूआई लंबे समय तक लाल निशान के पार बना हुआ है. ऐसे में लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने, मास्क का इस्तेमाल करने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.