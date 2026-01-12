Weather Forecast Today, January 12: उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड का 'ऑरेंज अलर्ट', दक्षिण में बारिश की चेतावनी; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

मौसम का हाल (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, January 12: देश के मौसम में इस समय दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. उत्तर भारत (North India) जहां भीषण शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे (Dense Fog) की चपेट में है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, राजस्थान (Rajasthan), पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और दिल्ली (Delhi) सहित उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. दिल्ली में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिससे ठिठुरन काफी बढ़ गई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 11: उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड और घने कोहरे का अलर्ट; चेन्नई में बारिश की संभावना, जानें अपने शहर का हाल

उत्तर भारत: कोहरे और शीतलहर का 'ऑरेंज अलर्ट'

IMD ने दिल्ली-NCR और उत्तर-पश्चिम भारत के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. अगले 48 घंटों के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है.

दिल्ली और पंजाब: सुबह के समय 'बेहद घना कोहरा' छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) 50 मीटर से भी कम रह सकती है. इसका असर उड़ानों और ट्रेनों के परिचालन पर पड़ने की आशंका है.

सुबह के समय 'बेहद घना कोहरा' छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) 50 मीटर से भी कम रह सकती है. इसका असर उड़ानों और ट्रेनों के परिचालन पर पड़ने की आशंका है. हिमाचल और राजस्थान: इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे जा सकता है, जिससे पाला (Ground Frost) गिरने की चेतावनी दी गई है.

प्रमुख शहरों के मौसम का हाल (12 जनवरी, 2026)

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान मौसम का मिजाज नई दिल्ली 18°C 4°C भीषण शीतलहर और घना कोहरा मुंबई 31°C 21°C आसमान में बादल, बारिश की संभावना नहीं चेन्नई 24°C 22°C मध्यम बारिश और बूंदाबांदी बेंगलुरु 26°C 18°C हल्की बारिश और धुंध कोलकाता 24°C 15°C सुबह धुंध, दिन में साफ आसमान शिमला 12°C 02°C कड़ाके की ठंड और बादल

दक्षिण भारत: चेन्नई और बेंगलुरु में बारिश का अनुमान

उत्तर की ठंड के विपरीत, दक्षिण भारत में चक्रवातीय परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के प्रभाव से नमी बढ़ गई है.

यात्रा और स्वास्थ्य सलाह

मौसम विभाग ने कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. इसके अलावा, उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता (AQI) भी 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है, इसलिए सांस के मरीजों और बुजुर्गों को सुबह की सैर से बचने का सुझाव दिया गया है.