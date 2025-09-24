CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी, जानिए कब होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम

Central Board of School Education | X/@cbseindia29

CBSE Board Exams 2026 Date Sheet: सीबीएसई (CBSE) ने आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की विस्तृत डेटशीट जारी कर दी है. इस बार बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल लगभग पांच महीने पहले जारी किया है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके. सीबीएसई के अनुसार, इस साल लगभग 45 लाख छात्र-छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होंगे. परीक्षा 204 विषयों में ली जाएगी. इनमें न केवल भारत के स्कूल शामिल हैं, बल्कि 26 विदेशी देशों के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल भी इसमें भाग लेंगे.

सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को इस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू करने की सलाह दी है. बोर्ड ने कहा कि जल्दी डेटशीट जारी करने का उद्देश्य है कि स्कूल और छात्र समय पर अपनी योजना बनाकर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

कक्षा 10 की परीक्षा कब होगी?

सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन (कक्षा 10) 17 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी. सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से एक ही शिफ्ट में होंगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस शेड्यूल में जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है.

कक्षा 12 की परीक्षा का शेड्यूल

कक्षा 12 (सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन) की परीक्षाएं भी 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. इस बार बोर्ड ने डुअल-सेशन अप्रोच अपनाई है, ताकि छात्रों पर कम दबाव पड़े और उन्हें लचीलापन मिले.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट

Big Update from #CBSE Tentative Date Sheets for Class X & XII 2026 MORE details at https://t.co/Mgv75k9CQ6 pic.twitter.com/SAqQFVoChW — CBSE HQ (@cbseindia29) September 24, 2025

एग्जामिनेशन कंट्रोलर का बयान

सीबीएसई एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा कि कक्षा 10 के पहले एडिशन की परीक्षाएं 6 मार्च तक पूरी हो जाएंगी, जबकि दूसरा एडिशन 15 मई से 1 जून तक होगा. इस व्यवस्था का मकसद छात्रों को परीक्षा के दबाव से राहत देना है.

उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कब होगा?

बोर्ड ने बताया कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन हर परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा और 12 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर कक्षा 12 का फिजिक्स एग्जाम 20 फरवरी 2026 को है, तो इसका मूल्यांकन 3 मार्च से 15 मार्च 2026 तक होने की संभावना है.