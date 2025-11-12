Raebareli Road Accident: डंपर को ओवरटेक करने के दौरान बस खाईं में जा गिरी, 7 यात्री हुए घायल, रायबरेली के हाईवे पर बड़ा हादसा: VIDEO

Bus falls into ditch in Raebareli district (Credit @News1IndiaTweet)

Raebareli Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) जिले में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया.बांदा डिपो की बस, जो लालगंज की ओर जा रही थी, ठकुराइन खेड़ा गांव के पास डंपर को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे तीन पेड़ों से टकरा गई और फिर खाई में जा गिरी. हादसे में बस (Bus) में सवार नौ यात्री घायल हो गए.टक्कर के तुरंत बाद बस के चालक की केबिन में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई. अचानक लगी आग से यात्रियों में हड़कंप मच गया और चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मदद से आग पर काबू पाया. ग्रामीणों ने बस में फंसे चालक और यात्रियों को बाहर निकाला. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बस खाई में गिरी

गंभीर हालत में दो लोगों को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया

इस हादसे में 7 से ज्यादा लोग घायल हुए है. जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला हॉस्पिटल (Hospital) रेफर कर दिया गया है.बस के परिचालक अजय कुमार के अनुसार, हादसे के समय बस में कुल 14 यात्री सवार थे. हादसे के बाद अन्य यात्रियों को दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस (Police) और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सभी घायलों को तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया गया. हादसे की जांच शुरू कर दी गई है.सीओ महाराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.