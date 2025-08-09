Fire in Bus: बस के इंजन में लगी आग, चलती गाड़ी से उतरकर नीचे गिरे यात्री, होशियारपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(Instagram,Lok Shakti News 24x7)

होशियारपुर, पंजाब: पंजाब के होशियारपुर जिले में एक भयावह हादसा सामने आया है. जहांपर एक बस के इंजन में आग लगने के कारण बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई.ये हादसा तलवाड़ा-मुकेरियां मार्ग पर हुआ. बस के इंजन की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से धुआं और लपटें उठने लगीं, जिससे यात्री घबरा गए. इस दौरान बस के रुकने से पहले ही चलती बस में उतरने के प्रयास में कई यात्री नीचे गिर गए.आग लगने के दौरान बस में मौजूद यात्री अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में बाहर निकलने लगे. इस दौरान कुछ महिलाएं चलती बस से कूद पड़ीं और सड़क पर गिरकर घायल हो गईं. सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी घटना कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर Lok Shakti News 24x7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Punjab Road Accident: पंजाब के मोगा में भीषण सड़क हादसा! दो बाइक सवार आमने सामने टकराएं, गंभीर रूप से हुए घायल, CCTV आया सामने;VIDEO

चलती बस के इंजन में लगी आग

View this post on Instagram A post shared by Lok Shakti News 24x7 (@newslokshakti)

ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

इस दौरान ड्राइवर ने तुरंत बस को रोका और आग को फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए. इससे आग केवल वायरिंग तक सीमित रही और बस के अंदरूनी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा.

प्रशासन ने शुरू की जांच

मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया.स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चेतावनी दी है कि अगर किसी की लापरवाही साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद यात्रियों में भय का माहौल है.