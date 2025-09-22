VIDEO: पोला उत्सव में बेकाबू हुए बैल, सड़क पर दौड़ते हुए बच्चों को कुचला, पुणे जिले के पिंपले जगताप गांव का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@News18lokmat)

पुणे, महाराष्ट्र: घटस्थापना के पहले पुणे जिले (Pune District) के शिरूर तहसील (Shirur Tehsil) के पिंपले जगताप गांव में एक हादसा सामने आया है. यहांपर बैल पोले के कार्यक्रम के दौरान दो बैल बिगड़ गए और उन्होंने दौड़ते हुए बच्चों को कुचल दिया. इस घटना के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन सड़क से जा रहे दो बच्चे इन बैलों की चपेट में आ गए. बताया जा रहा है की बच्चे इस हादसे में घायल हुए है.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @News18lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Latur: पोले के उत्सव में पटाखों की आवाज सुनकर बैल बौखलाया, जमकर मचाया उत्पात, 1 शख्स हुआ घायल, लातूर का VIDEO आया सामने

बैलों ने बच्चों को कुचला

शिरूर तहसील में हादसा

बता दें की बैल पोला (Pola) एक उत्सव होता है. जिसमें बैलों को सजा धजाकर उसको गांव के चौराहों में लाया जाता है और इस दौरान जमकर ढोल ताशे बजाएं जाते है. लेकिन इस उत्सव के दौरान अचानक ही बैल बेकाबू हो गए और उन्होंने गांव में हंगामा मचा दिया.

बच्चों को लगी चोट

बैलों ने तेजी से दौड़ते हुए दो छोटे बच्चों को चोटिल कर दिया. गनीमत रही की दोनों बच्चों को मामूली चोटें आईं और उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों की हालत स्थिर है और उन्हें किसी गंभीर खतरे की आशंका नहीं है. जुलुस (Procession) में मौजूद अन्य लोगों को बैल से कोई नुकसान नहीं हुआ. ग्रामीणों ने तुरंत बैल को काबू में किया और स्थिति नियंत्रण में लाई.